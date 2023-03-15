В квартире Екатеринбурга, где обнаружили тела мужчины и женщины, нашли наркотики

15 марта 2023 в 20:28 Размер текста - 17 +

Найденные в квартире вещества передадут на экспертизу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге нашли детей в квартире с мертвыми родителями По всей квартире, в которой обнаружили двух детей, а также тела мужчины и женщины, были раскиданы пакетики, предположительно с синтетическим наркотиком. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В квартире была жуткая вонь, грязь. Бардак, вещи раскиданы. Нашли раскиданные пакетики, возможно, с синтетикой», — сообщил источник. Двух маленьких детей, а также тела мужчины и женщины обнаружили в квартире одного из домов, расположенных на улице Таганской в Екатеринбурге. По предварительной версии, причиной смерти двух взрослых стали наркотики.

По всей квартире, в которой обнаружили двух детей, а также тела мужчины и женщины, были раскиданы пакетики, предположительно с синтетическим наркотиком. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В квартире была жуткая вонь, грязь. Бардак, вещи раскиданы. Нашли раскиданные пакетики, возможно, с синтетикой», — сообщил источник. Двух маленьких детей, а также тела мужчины и женщины обнаружили в квартире одного из домов, расположенных на улице Таганской в Екатеринбурге. По предварительной версии, причиной смерти двух взрослых стали наркотики.