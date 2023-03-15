В квартире Екатеринбурга, где обнаружили тела мужчины и женщины, нашли наркотики

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Клипарт. Сургут, шприц, наркомания, наркотики
Найденные в квартире вещества передадут на экспертизу Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге нашли детей в квартире с мертвыми родителями

По всей квартире, в которой обнаружили двух детей, а также тела мужчины и женщины, были раскиданы пакетики, предположительно с синтетическим наркотиком. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«В квартире была жуткая вонь, грязь. Бардак, вещи раскиданы. Нашли раскиданные пакетики, возможно, с синтетикой», — сообщил источник.

Двух маленьких детей, а также тела мужчины и женщины обнаружили в квартире одного из домов, расположенных на улице Таганской в Екатеринбурге. По предварительной версии, причиной смерти двух взрослых стали наркотики.

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По всей квартире, в которой обнаружили двух детей, а также тела мужчины и женщины, были раскиданы пакетики, предположительно с синтетическим наркотиком. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В квартире была жуткая вонь, грязь. Бардак, вещи раскиданы. Нашли раскиданные пакетики, возможно, с синтетикой», — сообщил источник. Двух маленьких детей, а также тела мужчины и женщины обнаружили в квартире одного из домов, расположенных на улице Таганской в Екатеринбурге. По предварительной версии, причиной смерти двух взрослых стали наркотики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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