В квартире Екатеринбурга, где обнаружили тела мужчины и женщины, нашли наркотики

Найденные в квартире вещества передадут на экспертизу
новость из сюжетаВ Екатеринбурге нашли детей в квартире с мертвыми родителями
По всей квартире, в которой обнаружили двух детей, а также тела мужчины и женщины, были раскиданы пакетики, предположительно с синтетическим наркотиком. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«В квартире была жуткая вонь, грязь. Бардак, вещи раскиданы. Нашли раскиданные пакетики, возможно, с синтетикой», — сообщил источник.
Двух маленьких детей, а также тела мужчины и женщины обнаружили в квартире одного из домов, расположенных на улице Таганской в Екатеринбурге. По предварительной версии, причиной смерти двух взрослых стали наркотики.
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