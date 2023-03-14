В ХМАО главбух мошенничала с зарплатами бюджетников

В Урае главный бухгалтер бюджетного учреждения незаконно увеличила себе зарплату

15 марта 2023 в 20:39 Размер текста - 17 +

В Урае главного бухгалтера ЦМДО уличили в мошенничестве с зарплатами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Урае суд признал Людмилу Хрипунову — главного бухгалтера подведомственного мэрии «Центра молодежи и дополнительного образования» — виновной в мошенничестве с фондом оплаты труда. Согласно приговору, опубликованному на сайте городского суда Урая, Хрипунова незаконно увеличила свою зарплату, в результате чего присвоила более 230 тысяч рублей из муниципального бюджета. «У Хрипуновой возник преступный умысел на хищение денежных средств, принадлежащих администрации Урая, выделяемых на оплату труда работников ЦМДО путем обмана, с использованием своего служебного положения. Подсудимая умышленно, действуя из личной корыстной заинтересованности, являясь должностным лицом — главным бухгалтером ЦМДО, формировала реестры о начислении заработной платы работников, в которые вносила недостоверные данные о начисляемых работникам, в том числе себе, заработных платах. В результате Хрипуновой были незаконно перечислены на свой расчетный счет деньги в сумме 231441 рубль 81 копейка. Суд приговорил: признать Хрипунову виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения)», — указано в приговоре. Согласно приговору, Хрипунова полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей два года условно, из-за положительных характеристик, отсутствия проблем с законом в прошлом и пенсионного возраста. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что по делу о хищении в ЦМДО проводится еще ряд проверок. «Сейчас выясняется причастность бывшего директора учреждения Светланы Омельченко к указанным махинациям с зарплатным фондом, поскольку финансовые документы по закону обычно подписывает директор учреждения», — сообщил инсайдер. Корреспондент агентства отправил в пресс-службы администрации Урая и прокуратуры ХМАО запросы касательно проверок, в том числе служебных, в отношении Омельченко. Ответ пообещали направить позже. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Урае суд признал Людмилу Хрипунову — главного бухгалтера подведомственного мэрии «Центра молодежи и дополнительного образования» — виновной в мошенничестве с фондом оплаты труда. Согласно приговору, опубликованному на сайте городского суда Урая, Хрипунова незаконно увеличила свою зарплату, в результате чего присвоила более 230 тысяч рублей из муниципального бюджета. «У Хрипуновой возник преступный умысел на хищение денежных средств, принадлежащих администрации Урая, выделяемых на оплату труда работников ЦМДО путем обмана, с использованием своего служебного положения. Подсудимая умышленно, действуя из личной корыстной заинтересованности, являясь должностным лицом — главным бухгалтером ЦМДО, формировала реестры о начислении заработной платы работников, в которые вносила недостоверные данные о начисляемых работникам, в том числе себе, заработных платах. В результате Хрипуновой были незаконно перечислены на свой расчетный счет деньги в сумме 231441 рубль 81 копейка. Суд приговорил: признать Хрипунову виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения)», — указано в приговоре. Согласно приговору, Хрипунова полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей два года условно, из-за положительных характеристик, отсутствия проблем с законом в прошлом и пенсионного возраста. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что по делу о хищении в ЦМДО проводится еще ряд проверок. «Сейчас выясняется причастность бывшего директора учреждения Светланы Омельченко к указанным махинациям с зарплатным фондом, поскольку финансовые документы по закону обычно подписывает директор учреждения», — сообщил инсайдер. Корреспондент агентства отправил в пресс-службы администрации Урая и прокуратуры ХМАО запросы касательно проверок, в том числе служебных, в отношении Омельченко. Ответ пообещали направить позже.