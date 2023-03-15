Дамаск (столица Сирии) признает новые границы России после присоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил президент страны Башар Асад.
«Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если не бы не случилась [спецоперация], это исторически российские территории», — заявил Асад в интервью РИА Новости. «Сирия признала регионы еще до их присоединения к России. Это было ясно для нас с самого начала. Это территории России», — указал он.
С 23 по 27 сентября проходили референдумы о вступлении новых регионов в состав страны. В конце сентября в состав России вошли четыре новые территории: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Территории были присоединены к РФ в рамках спецоперации, которая проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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Дамаск (столица Сирии) признает новые границы России после присоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил президент страны Башар Асад. «Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если не бы не случилась [спецоперация], это исторически российские территории», — заявил Асад в интервью РИА Новости. «Сирия признала регионы еще до их присоединения к России. Это было ясно для нас с самого начала. Это территории России», — указал он. С 23 по 27 сентября проходили референдумы о вступлении новых регионов в состав страны. В конце сентября в состав России вошли четыре новые территории: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Территории были присоединены к РФ в рамках спецоперации, которая проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.