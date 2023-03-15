15 марта 2023

Президент Сирии поддержал решение Путина о расширении границ России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сирии, сирийский
Президент Сирии отметил, что страна признала регионы еще до их присоединения к России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дамаск (столица Сирии) признает новые границы России после присоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил президент страны Башар Асад.

«Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если не бы не случилась [спецоперация], это исторически российские территории», — заявил Асад в интервью РИА Новости. «Сирия признала регионы еще до их присоединения к России. Это было ясно для нас с самого начала. Это территории России», — указал он.

С 23 по 27 сентября проходили референдумы о вступлении новых регионов в состав страны. В конце сентября в состав России вошли четыре новые территории: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Территории были присоединены к РФ в рамках спецоперации, которая проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дамаск (столица Сирии) признает новые границы России после присоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил президент страны Башар Асад. «Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если не бы не случилась [спецоперация], это исторически российские территории», — заявил Асад в интервью РИА Новости. «Сирия признала регионы еще до их присоединения к России. Это было ясно для нас с самого начала. Это территории России», — указал он. С 23 по 27 сентября проходили референдумы о вступлении новых регионов в состав страны. В конце сентября в состав России вошли четыре новые территории: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Территории были присоединены к РФ в рамках спецоперации, которая проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...