Курганские депутаты отказались выставлять на продажу медучреждения

Депутаты не согласовали правительству списки на приватизацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Курганской облдумы не согласовали правительству списки на приватизацию помещений медучреждений. Речь идет об объектах в Кургане, которыми еще пользуются пациенты. Информация поступила URA.RU от источников. Власти утверждают, что все услуги будут оказаны в новой поликлинике.

В списки на приватизацию были предложены физиокабинет (ул. Ленина, 11), помещение школы, где детям проводят реабилитацию (ул. Володарского, 105), хозяйственная служба (ул. Томина, 106). «Если бы депутаты одобрили этот список, то вызвали на себя гнев людей. Помещения активно используются. Там принимают пациентов. В частности, детей с инвалидностью и пенсионеров. Люди ходят в физиокабинет, а после его закрытия придется ездить в район Центрального стадиона в поликлинику на Кравченко», — отметили собеседники URA.RU.

По данным инсайдеров, потенциальными покупателями помещений вполне могут стать частные медицинские компании. Объекты отвечают всем нормативам необходимым для ведения медицинской деятельности.

В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU прокомментировали, что помещения ГБУ «Курганская детская поликлиника», располагающиеся по адресу: ул. Томина, д. 106, 6-й микрорайон, д. 5, предложены в список имущества для приватизации на 2023—2024 годы из-за ввода в эксплуатацию здания ГБУ «Курганская детская поликлиника» по адресу: 7-й микрорайон, строение 3.

«По адресу ул. Томина, д. 106 располагалась административно-хозяйственная служба, которая переехала в здание поликлиники по ул. Коли Мяготина, д. 114. В 6-м микрорайоне, д. 5 располагалось педиатрическое отделение № 6, которое с 10 января 2023 года переехало в новое здание ГБУ „Курганская детская поликлиника“ по адресу: 7-й микрорайон, строение 3», — уточнили в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области планируют включить в план приватизации три здания фельдшерско-акушерских пунктов. Речь шла о 13 неэффективно используемых либо неиспользуемых объекта недвижимого имущества.