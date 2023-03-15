15 марта 2023

В Екатеринбурге резко похолодает

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночные температуры опустятся до минусовых показателей Фото:

В Екатеринбурге после короткой оттепели резко похолодает. Дневная температура воздуха опустится до -6 градусов. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Погода».

В субботу, 18 марта, облачно с прояснениями, слабый снег. Температура воздуха ночью опустится до -2 °С, а днем столбики термометра покажут +4 °С. Ветер северо-западный 4—9 метров в секунду. В воскресенье, 19 марта, ожидается переменная облачность. Ночью похолодает до -6 °С, а днем -2 °С. Ветер слабый. В понедельник, 20 марта, облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью опустится до -6 °С, а днем ожидается до -2 °С.

Ранее URA.RU писало, что научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд заявил о возвращении зимы в центральной России и на Урале. Уже в воскресенье днем ожидается до -5, -8 °С.

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В Екатеринбурге после короткой оттепели резко похолодает. Дневная температура воздуха опустится до -6 градусов. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Погода». В субботу, 18 марта, облачно с прояснениями, слабый снег. Температура воздуха ночью опустится до -2 °С, а днем столбики термометра покажут +4 °С. Ветер северо-западный 4—9 метров в секунду. В воскресенье, 19 марта, ожидается переменная облачность. Ночью похолодает до -6 °С, а днем -2 °С. Ветер слабый. В понедельник, 20 марта, облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью опустится до -6 °С, а днем ожидается до -2 °С. Ранее URA.RU писало, что научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд заявил о возвращении зимы в центральной России и на Урале. Уже в воскресенье днем ожидается до -5, -8 °С.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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