Вильфанд заявил о возвращении зимы в центральной России и на Урале

15 марта 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Ночные температуры будут минусовыми, сказал Роман Вильфанд Фото: Размик Закарян © URA.RU В конце недели в России начнется похолодание, которое затронет московский и уральские регионы, где до выходных будет наблюдаться погода, характерная для апреля. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд. «За счет того, что воздушные массы из Атлантики поступают на Урал, температура очень высокая. На 4-6 градусов в Екатеринбурге завтра, послезавтра выше нормы. Это апрельская погода. Завтра — послезавтра 4-6 градусов максимальные температуры после полуденные. Но все-таки в воскресенье начнется изменение погоды. Дело в том, что по Восточной периферии антициклона воздушные массы уже будут поступать не с Атлантики, а наоборот, из приполярных регионов. Они сначала будут поступать на север Якутии, север Красноярского края. Затем, уже в субботу они распространятся далее на восток. А в воскресенье — резкое понижение температуры. Потому что воздушные массы придут из Восточно-Сибирского моря. Уже в воскресенье -5, -8 дневные температуры, а ночные еще ниже. По расчетам на воскресенье — понедельник -10, -15 градусов. По сравнению с сегодняшним днем температура понизится примерно на 10 градусов», — сказал Роман Вильфанд. По его словам, в Москве также ожидается похолодание, но не такое резкое, как на Урале. «Сегодня была максимальная температура. Голубое небо, солнце светит. Красота, весна пришла. Но, конечно, в субботу и воскресенье тоже температура понизится. Правда, будет без осадков в Москве. Будет небо голубе, солнышко, ветра не будет, даже загорать можно. Но при антициклоне ночью заметное понижение температуры за счет охлаждения подстилающей поверхности. От 5 до 10 градусов мороза. Вполне зимняя температура в субботу — воскресенье», — отметил метеоролог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В конце недели в России начнется похолодание, которое затронет московский и уральские регионы, где до выходных будет наблюдаться погода, характерная для апреля. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд. «За счет того, что воздушные массы из Атлантики поступают на Урал, температура очень высокая. На 4-6 градусов в Екатеринбурге завтра, послезавтра выше нормы. Это апрельская погода. Завтра — послезавтра 4-6 градусов максимальные температуры после полуденные. Но все-таки в воскресенье начнется изменение погоды. Дело в том, что по Восточной периферии антициклона воздушные массы уже будут поступать не с Атлантики, а наоборот, из приполярных регионов. Они сначала будут поступать на север Якутии, север Красноярского края. Затем, уже в субботу они распространятся далее на восток. А в воскресенье — резкое понижение температуры. Потому что воздушные массы придут из Восточно-Сибирского моря. Уже в воскресенье -5, -8 дневные температуры, а ночные еще ниже. По расчетам на воскресенье — понедельник -10, -15 градусов. По сравнению с сегодняшним днем температура понизится примерно на 10 градусов», — сказал Роман Вильфанд. По его словам, в Москве также ожидается похолодание, но не такое резкое, как на Урале. «Сегодня была максимальная температура. Голубое небо, солнце светит. Красота, весна пришла. Но, конечно, в субботу и воскресенье тоже температура понизится. Правда, будет без осадков в Москве. Будет небо голубе, солнышко, ветра не будет, даже загорать можно. Но при антициклоне ночью заметное понижение температуры за счет охлаждения подстилающей поверхности. От 5 до 10 градусов мороза. Вполне зимняя температура в субботу — воскресенье», — отметил метеоролог.