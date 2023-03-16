Как в России отпразднуют годовщину присоединения Крыма

16 марта 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Основные праздничные мероприятия пройдут в Севастополе и Симферополе Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России Крым вошел в состав России 16 марта 2014 года после референдума, в ходе которого большинство жителей проголосовало за присоединение к российской территории. В 2023 году будет девять лет, как полуостров стал частью РФ. URA.RU приводит главную информацию о предстоящем празднике. Хронология событий Все началось с «Евромайдана» (массовая акция протеста в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом — прим. URA.RU) в Киеве 21 ноября 2013 года. Уже в феврале 2014 года организаторам удалось добиться смены власти, и украинский президент Виктор Янукович подал в отставку и покинул страну.

В январе 2014 года совет Луганской народной республики признал, что «Евромайдан» перерос в силовое противостояние, которое поставило страну на грань гражданской войны;

Спустя время, в ночь на 27 февраля, группа вооруженных людей без опознавательных знаков взяла под свой контроль здания Верховного совета и Совета министров Крыма. При этом бойцы вели себя прилично, из-за чего их прозвали «вежливыми людьми», несмотря на официальное название «Крымские силы самообороны».

Верховный Совет Автономной Республики Крым, а также городской совет Севастополя приняли декларацию о независимости региона и города 11 марта 2014 года. 15 марта в Крыму прошли митинги в поддержку референдума на полуострове.

Референдум по присоединению полуострова к России состоялся 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе. За вхождение в состав России проголосовало 97% крымчан и 95,6% жителей города. Договор о включении Крыма в состав РФ был подписан 18 марта. Как отмечается день присоединения Крыма Официально Днем воссоединения Крыма с РФ было объявлено 18 марта. Как правило, на годовщину вхождения полуострова в состав России, в крымских городах, российской столице, а также некоторых регионах РФ устраивают патриотические концерты и митинги. Также в День воссоединения Крыма, в Москве проводятся различные мастер-классы, спортивные мероприятия, конкурсы, а также бесплатные спектакли и кинопоказы. Так, в 2022 году проходил концерт-митинг в Лужниках в Москве. Во время концерта был проведен телемост с Севастополем. Также на мероприятии выступали известные российские артисты. Праздничные мероприятия Основные мероприятия, посвященные девятой годовщине присоединения Крыма пройдут в Севастополе и Симферополе. В крымской столице 18 марта в 14:00 пройдет час познания Отечества «Домой, в Россию, возвратился Крым!». Мероприятие состоится в читальном зале библиотеки-филиала № 7 им. Т.Г. Шевченко для членов объединения «Отечество», а также студентов «Симферопольского политехнического колледжа». Также 17 марта с 16:00 до 17:00 на улице Репина подготовлена концертная программа, подготовленная вокальной группой «Кумушки» и культурно-досуговым центром имени Т.Г. Шевченко. Кроме того, в этот день в городе пройдут две бесплатные экскурсии. Одна пройдет вдоль набережной Салгира, а вторая — от танка-памятника освободителям города.

В Керчи в честь девятой годовщины присоединения полуострова к РФ во Дворце культуры (ДК) «Корабел» в 16:00 будет показан документальный фильм о событиях, произошедших весной 2014 года. 18 марта в ДК пройдет праздничный концерт «Крымская весна», который смогут посетить все желающие.

В Севастополе в день присоединения города к России анонсирована праздничная программа. В «Андреевском Дворце культуры» пройдет концерт «Крымская весна: одна страна — одна история».

«Крымская весна: одна страна — одна история». В Москве в 2023 году концерта в Лужниках не будет. Однако в столице пройдут точечные мероприятия, а именно различные акции, лекции, концерты и автопробеги.

Праздничные мероприятия пройдут и в некоторых российских регионах. Так, фестивали уже начались в Карелии, Оренбургской, Брянской, Орловской, Мурманской, Ленинградской, Челябинской, Самарской, Кемеровской, Омской областях, Приморском крае, Ханты-Мансийском АО, Бурятии и Удмуртии.

Также в Магаданской области планируют провести акцию «письмо из Магадана», в ходе которой можно будет бесплатно отправить почтовые открытки в Крым. В Пскове у граждан будет возможность принять участие в создании арт-объекта «Алые паруса» и научиться готовить крымские чебуреки. А во Владивостоке для россиян запланировали автопробег, который завершится флешмобом на центральной площади города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крым вошел в состав России 16 марта 2014 года после референдума, в ходе которого большинство жителей проголосовало за присоединение к российской территории. В 2023 году будет девять лет, как полуостров стал частью РФ. URA.RU приводит главную информацию о предстоящем празднике. Официально Днем воссоединения Крыма с РФ было объявлено 18 марта. Как правило, на годовщину вхождения полуострова в состав России, в крымских городах, российской столице, а также некоторых регионах РФ устраивают патриотические концерты и митинги. Также в День воссоединения Крыма, в Москве проводятся различные мастер-классы, спортивные мероприятия, конкурсы, а также бесплатные спектакли и кинопоказы. Так, в 2022 году проходил концерт-митинг в Лужниках в Москве. Во время концерта был проведен телемост с Севастополем. Также на мероприятии выступали известные российские артисты. Основные мероприятия, посвященные девятой годовщине присоединения Крыма пройдут в Севастополе и Симферополе. В крымской столице 18 марта в 14:00 пройдет час познания Отечества «Домой, в Россию, возвратился Крым!». Мероприятие состоится в читальном зале библиотеки-филиала № 7 им. Т.Г. Шевченко для членов объединения «Отечество», а также студентов «Симферопольского политехнического колледжа».