15 марта 2023
14 марта 2023

В ЯНАО ожидается ветер с порывами до 37 метров в секунду

© Служба новостей «URA.RU»
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Метель в городе. Сургут, зима, непогода, метель, снегопад
На Ямале ожидается сильный ветер Фото:

Синоптики объявили жителям ЯНАО штормовое предупреждение. Как передает telegram-канал Ямал 89, порывы ветра 16 марта будут достигать до 37 метров в секунду.

«Сегодня на Ямале ожидается сильный ветер, скорость которого составит 20-25 м/с, а в порывах — до 37 м/с. Будьте осторожны!» — говорится в сообщении.

Жителям региона рекомендовали не выезжать из городов. Также не стоит ходить рядом с шаткими конструкциями и отпускать детей на улицу одних.

Ранее власти предупреждали ямальцев об опасных погодных условиях из-за ветра и метели. Тогда синоптики сообщали о порывах ветра до 20 м/с.

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Синоптики объявили жителям ЯНАО штормовое предупреждение. Как передает telegram-канал Ямал 89, порывы ветра 16 марта будут достигать до 37 метров в секунду. «Сегодня на Ямале ожидается сильный ветер, скорость которого составит 20-25 м/с, а в порывах — до 37 м/с. Будьте осторожны!» — говорится в сообщении. Жителям региона рекомендовали не выезжать из городов. Также не стоит ходить рядом с шаткими конструкциями и отпускать детей на улицу одних. Ранее власти предупреждали ямальцев об опасных погодных условиях из-за ветра и метели. Тогда синоптики сообщали о порывах ветра до 20 м/с.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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