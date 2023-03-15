В ЯНАО ожидается ветер с порывами до 37 метров в секунду

На Ямале ожидается сильный ветер
Синоптики объявили жителям ЯНАО штормовое предупреждение. Как передает telegram-канал Ямал 89, порывы ветра 16 марта будут достигать до 37 метров в секунду.
«Сегодня на Ямале ожидается сильный ветер, скорость которого составит 20-25 м/с, а в порывах — до 37 м/с. Будьте осторожны!» — говорится в сообщении.
Жителям региона рекомендовали не выезжать из городов. Также не стоит ходить рядом с шаткими конструкциями и отпускать детей на улицу одних.
Ранее власти предупреждали ямальцев об опасных погодных условиях из-за ветра и метели. Тогда синоптики сообщали о порывах ветра до 20 м/с.
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