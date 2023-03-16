Украина перешла к новой тактике в конфликте с Россией. Теперь Киев ведет военные действия посредством терактов и государственных переворотов. Об этом написали в РИА Новости.
«Киев уже не стесняется использовать террористические методы для достижения геополитических целей. <…> Властям Украины неважно, кто становится их жертвой: сосед, партнер или союзник», — написал корреспондент агентства Михаил Катков.
Журналист отметил, что теракт в Приднестровье с покушением на должностных лиц был организован для дестабилизации экономической и политической системы из-за восприятия Киевом Республики как форпоста Москвы. Протесты в Тбилиси были организованы для того, чтобы свергнуть «недостаточно проукраинское правительство» и втянуть Грузию в «антироссийский фронт», приводит Катков мнение политолога Дениса Денисова.
Также украинская сторона пыталась взорвать российский самолет-разведчик А-50 на аэродроме Мачулищи. Таким образом диверсанты хотели ослабить военный потенциал российской стороны.
Ранее Минобороны РФ предупредило о провокации ВСУ в Приднестровье. Позже стало известно о стягивании украинских войск к Республики, передает «Национальная служба новостей».
Также недавно в Тбилиси прошли протесты против закона об иноагентах. В ходе митингов демонстранты пели гимн Украины, а также сожгли российский флаг.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко признал диверсию в отношении разведывательного самолета на аэродроме Мачулищи 26 февраля. По его словам, диверсию подготовили СБУ и ЦРУ, пишет Pravda.Ru.
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Украина перешла к новой тактике в конфликте с Россией. Теперь Киев ведет военные действия посредством терактов и государственных переворотов. Об этом написали в РИА Новости. «Киев уже не стесняется использовать террористические методы для достижения геополитических целей. <…> Властям Украины неважно, кто становится их жертвой: сосед, партнер или союзник», — написал корреспондент агентства Михаил Катков. Журналист отметил, что теракт в Приднестровье с покушением на должностных лиц был организован для дестабилизации экономической и политической системы из-за восприятия Киевом Республики как форпоста Москвы. Протесты в Тбилиси были организованы для того, чтобы свергнуть «недостаточно проукраинское правительство» и втянуть Грузию в «антироссийский фронт», приводит Катков мнение политолога Дениса Денисова. Также украинская сторона пыталась взорвать российский самолет-разведчик А-50 на аэродроме Мачулищи. Таким образом диверсанты хотели ослабить военный потенциал российской стороны. Ранее Минобороны РФ предупредило о провокации ВСУ в Приднестровье. Позже стало известно о стягивании украинских войск к Республики, передает «Национальная служба новостей». Также недавно в Тбилиси прошли протесты против закона об иноагентах. В ходе митингов демонстранты пели гимн Украины, а также сожгли российский флаг. Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко признал диверсию в отношении разведывательного самолета на аэродроме Мачулищи 26 февраля. По его словам, диверсию подготовили СБУ и ЦРУ, пишет Pravda.Ru.