РИАН: Киев прибегает к терактам и госпереворотам для борьбы с Москвой

Киев использует теракты и госперевороты для борьбы с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина перешла к новой тактике в конфликте с Россией. Теперь Киев ведет военные действия посредством терактов и государственных переворотов. Об этом написали в РИА Новости.

«Киев уже не стесняется использовать террористические методы для достижения геополитических целей. <…> Властям Украины неважно, кто становится их жертвой: сосед, партнер или союзник», — написал корреспондент агентства Михаил Катков.

Журналист отметил, что теракт в Приднестровье с покушением на должностных лиц был организован для дестабилизации экономической и политической системы из-за восприятия Киевом Республики как форпоста Москвы. Протесты в Тбилиси были организованы для того, чтобы свергнуть «недостаточно проукраинское правительство» и втянуть Грузию в «антироссийский фронт», приводит Катков мнение политолога Дениса Денисова.

Также украинская сторона пыталась взорвать российский самолет-разведчик А-50 на аэродроме Мачулищи. Таким образом диверсанты хотели ослабить военный потенциал российской стороны.

Ранее Минобороны РФ предупредило о провокации ВСУ в Приднестровье. Позже стало известно о стягивании украинских войск к Республики, передает «Национальная служба новостей».

Также недавно в Тбилиси прошли протесты против закона об иноагентах. В ходе митингов демонстранты пели гимн Украины, а также сожгли российский флаг.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко признал диверсию в отношении разведывательного самолета на аэродроме Мачулищи 26 февраля. По его словам, диверсию подготовили СБУ и ЦРУ , пишет Pravda.Ru.