Роспотребнадзор ХМАО помог пенсионеру-инвалиду засудить «МВидео»

Суд обязал «МВидео» выплатить пенсионеру 20 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Роспотребнадзор начал судиться с компанией «МВидео», защищая права пенсионера-инвалида которому не захотели вернуть деньги за бракованный телевизор. Об этом URA.RU сообщили в окружном отделении надзорного ведомства.

«В декабре 2022 года в территориальный отдел обратился потребитель, пенсионер-инвалид с проблемой покупки телевизора ненадлежащего качества в магазине „МВидео“ ООО „МВМ“. Однако спор в досудебном порядке не принес результатов. В связи с чем потребитель воспользовался правом на судебную защиту и привлек Роспотребнадзор к участию в гражданском деле», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В результате разбирательства суд встал на сторону пенсионера и обязал «МВидео» расторгнуть договор купли-продажи. Кроме этого, служители Фемиды обязали продавца вернуть деньги за товар, выплатить покупателю компенсацию морального вреда и неустойку. В итоге пенсионер получил в два раза больше, чем потратил на телевизор.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО бизнесмен заплатит штраф за продажу токсичной продукции. Сотрудники окружного Роспотребнадзора выявили предпринимателя, торгующего токсичной незамерзающей жидкостью неизвестного производства.