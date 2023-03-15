В Тюмени впервые в России расторгли брак пары, один из супругов в которой сменил пол

Брак пары признали недействительным с сентября 2022 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Суд в Тюмени признал недействительным брак пары, один из супругов в которой сменил пол. Об этом URA.RU сообщил адвокат тюменцев Павел Руснаков. По его словам, подобный прецедент в России произошел впервые.

«Исковые требования прокуратуры по признанию брака моих доверителей недействительным удовлетворили. Это первое подобное дело в России, таких решений еще не было никогда (когда причиной расторжения брака стала смена пола одного из супругов — прим. URA.RU)», — рассказал агентству Павел Руснаков.

По мнению юриста, в РФ нет законодательства, которое бы регулировало данную ситуацию, оснований для удовлетворения иска не было. Будут ли тюменцы обжаловать решение суда, пока неизвестно.

Жители Тюмени вступили в брак в 2019 году. Однако позднее один из супругов (муж) принял решение о смене пола, в сентябре 2022 года этот факт был официально зарегистрирован. После этого прокурор Тюмени Владимир Бондарчук выступил с иском, в котором ведомство требовало признать брак недействительным, ведь по Конституции РФ брак — это союз мужчины и женщины. Соответствующую поправку в главный закон страны внесли в 2020 году.