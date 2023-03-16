Аксенов оценил шансы Киева на захват Крыма

Глава Крыма Аксенов: у ВСУ нет шансов взять полуостров после усиления обороны

16 марта 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Сергей Аксенов успокоил жителей Крыма Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не сможет захватить Крым, несмотря на заявления Киева об этом, так как на полуострове была усилена оборона. Об этом сказал глава республики Сергей Аксенов. «Они понимают, что ни при каких шансах у них взять Крым нет никакой возможности с учетом тех мер, которые по поручению президента реализуются. Я различные инициативы принимаю. Я не действую по шаблону, начиная от вопросов фортификации до вопросов обороны», — сказал Сергей Аксенов в интервью « Крым 24 ». По его словам, жители Крыма могут спать спокойно и им ничего не угрожает. Украина с помощью поставляемых от Запада беспилотников пытается прощупать оборону Крыма. Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума среди жителей. Власти Украины неоднократно заявляли о планах вернуть Крым. Замначальника Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР) Вадим Скибицкий сказал, что ВСУ готовят контрнаступление на Россию весной. США не планируют помогать Украине захватить Крым, сообщали СМИ.

Украина не сможет захватить Крым, несмотря на заявления Киева об этом, так как на полуострове была усилена оборона. Об этом сказал глава республики Сергей Аксенов. «Они понимают, что ни при каких шансах у них взять Крым нет никакой возможности с учетом тех мер, которые по поручению президента реализуются. Я различные инициативы принимаю. Я не действую по шаблону, начиная от вопросов фортификации до вопросов обороны», — сказал Сергей Аксенов в интервью «Крым 24». По его словам, жители Крыма могут спать спокойно и им ничего не угрожает. Украина с помощью поставляемых от Запада беспилотников пытается прощупать оборону Крыма. Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума среди жителей. Власти Украины неоднократно заявляли о планах вернуть Крым. Замначальника Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР) Вадим Скибицкий сказал, что ВСУ готовят контрнаступление на Россию весной. США не планируют помогать Украине захватить Крым, сообщали СМИ.