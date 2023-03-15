Свердловские силовики возбудили дело после обнаружения двух трупов, с которыми жили дети

16 марта 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Следователи возбудили уголовное дело после инцидента на Таганской Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге нашли детей в квартире с мертвыми родителями Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после обнаружения в доме на улице Таганской, 91 в Екатеринбурге тел мужчины и женщины, с которыми трое суток жили младенцы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — говорится в сообщении ведомства. Указание возбудить уголовное дело дал лично исполняющий обязанности главы управления ведомства Анатолий Надбитов. Следователи подчеркнули, что уголовное дело возбуждено, чтобы детально разобраться в произошедшем. За детьми, которых освободили из квартиры с трупами, находятся под присмотром специалистов. Начальник ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что дети могут быть отправлены родственникам или взяты под опеку. Инцидент произошел вечером 15 марта. Соседи услышали плач детей: двухмесячной девочки и трехлетнего мальчика. Они трое суток жили в квартире с трупами, и старший ребенок открыл кран с водой, чтобы попить, но не смог закрыть его обратно. Соседей затопило, и тогда они позвонили силовикам.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после обнаружения в доме на улице Таганской, 91 в Екатеринбурге тел мужчины и женщины, с которыми трое суток жили младенцы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — говорится в сообщении ведомства. Указание возбудить уголовное дело дал лично исполняющий обязанности главы управления ведомства Анатолий Надбитов. Следователи подчеркнули, что уголовное дело возбуждено, чтобы детально разобраться в произошедшем. За детьми, которых освободили из квартиры с трупами, находятся под присмотром специалистов. Начальник ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что дети могут быть отправлены родственникам или взяты под опеку. Инцидент произошел вечером 15 марта. Соседи услышали плач детей: двухмесячной девочки и трехлетнего мальчика. Они трое суток жили в квартире с трупами, и старший ребенок открыл кран с водой, чтобы попить, но не смог закрыть его обратно. Соседей затопило, и тогда они позвонили силовикам.