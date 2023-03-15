Жители города в Пермском крае, оставшиеся без воды, вынуждены топить снег

Чусовляне почти месяц сидят без воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В частном секторе города Чусовой Пермского каря жители остались без центрального водоснабжения из-за замерзшего водовода. В начале марта в соцсети «ВКонтакте» горожане разместили пост, в котором заявили, что воды в их домах нет с конца февраля. Собственники домовладений вынуждены покупать питьевую воду в магазине, а для хозяйственных нужд использовать растопленный снег.

«Улица Новая (несколько домов), район поселка Металлургов: центральный водопровод перемерз. Жилые дома без водоснабжения. Люди топят снег на свои нужды, питьевую покупают в магазине», — говорится в соцсети. Жильцы отметили, что обратились в мэрию, предприятие «Горводоканал» и депутату от своего округа, но проблема до сих пор не решена. Один из жителей Чусового рассказал URA.RU, что сейчас «без воды в общей сложности остаются 11-12 домовладений».

На пост жителей частного сектора ответили в мэрии. По словам городских властей, водовод, который обустраивали горожане, находится не в собственности муниципалитета. При прокладке трубы не соблюдались технические требования из-за этого она промерзает, утверждают власти.

В пресс-службе администрации Чусового URA.RU также заявили, что сейчас нет технической возможности решения данной проблемы. «Жителям частного сектора придется, как минимум до мая ждать, пока труба, по которой идет водоснабжение, оттает. Со своей стороны муниципалитет по заявкам жильцов организовал подвоз воды к домовладениям», — сообщили в пресс-службе.

URA.RU рассказывало, что в микрорайоне Камский города Перми оставшиеся зимой без воды жители также были вынуждены топить снег. А в поселке Яйва власти не могли решить проблему с подачей питьевой воды более полугода.