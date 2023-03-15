15 марта 2023

Силовики готовятся отправить за решетку экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* из-за поста в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Ройзман в отделе полиции №7 Октябрьского района города Екатеринбурга, ройзман евгений
Евгений Ройзман был задержан днем 16 марта Фото:

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) готовятся отправить под арест по статье 20.3 КоАП РФ, предполагающей наказание за демонстрацию запрещенной символики. Именно по этому делу экс-политика доставили в отдел полиции. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился источник в силовых структурах.

«Действия Ройзмана, которые ему ставят в вину, могут попадать под статью 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичное демонстрирование экстремистской символики и другой запрещенной атрибутики). Наказание предполагает в том числе арест, хотя можно отделаться и штрафом», — рассказал собеседник агентства.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил.

Силовики приехали к Ройзману днем 16 марта. По сообщениям адвоката Владислава Идамжапова, силовики нашли нарушения в постах, которые Ройзман, по их данным, размещал в соцсети «ВКонтакте». Однако Идамжапов подчеркивал, что экс-политик никогда не вел аккаунт в этой соцсети.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) готовятся отправить под арест по статье 20.3 КоАП РФ, предполагающей наказание за демонстрацию запрещенной символики. Именно по этому делу экс-политика доставили в отдел полиции. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился источник в силовых структурах. «Действия Ройзмана, которые ему ставят в вину, могут попадать под статью 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичное демонстрирование экстремистской символики и другой запрещенной атрибутики). Наказание предполагает в том числе арест, хотя можно отделаться и штрафом», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил. Силовики приехали к Ройзману днем 16 марта. По сообщениям адвоката Владислава Идамжапова, силовики нашли нарушения в постах, которые Ройзман, по их данным, размещал в соцсети «ВКонтакте». Однако Идамжапов подчеркивал, что экс-политик никогда не вел аккаунт в этой соцсети. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...