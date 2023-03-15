Силовики готовятся отправить за решетку экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* из-за поста в соцсетях

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) готовятся отправить под арест по статье 20.3 КоАП РФ, предполагающей наказание за демонстрацию запрещенной символики. Именно по этому делу экс-политика доставили в отдел полиции. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился источник в силовых структурах.
«Действия Ройзмана, которые ему ставят в вину, могут попадать под статью 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичное демонстрирование экстремистской символики и другой запрещенной атрибутики). Наказание предполагает в том числе арест, хотя можно отделаться и штрафом», — рассказал собеседник агентства.
URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил.
Силовики приехали к Ройзману днем 16 марта. По сообщениям адвоката Владислава Идамжапова, силовики нашли нарушения в постах, которые Ройзман, по их данным, размещал в соцсети «ВКонтакте». Однако Идамжапов подчеркивал, что экс-политик никогда не вел аккаунт в этой соцсети.
*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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