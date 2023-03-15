Силовики готовятся отправить за решетку экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* из-за поста в соцсетях

16 марта 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Евгений Ройзман был задержан днем 16 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) готовятся отправить под арест по статье 20.3 КоАП РФ, предполагающей наказание за демонстрацию запрещенной символики. Именно по этому делу экс-политика доставили в отдел полиции. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился источник в силовых структурах. «Действия Ройзмана, которые ему ставят в вину, могут попадать под статью 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичное демонстрирование экстремистской символики и другой запрещенной атрибутики). Наказание предполагает в том числе арест, хотя можно отделаться и штрафом», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил. Силовики приехали к Ройзману днем 16 марта. По сообщениям адвоката Владислава Идамжапова, силовики нашли нарушения в постах, которые Ройзман, по их данным, размещал в соцсети «ВКонтакте». Однако Идамжапов подчеркивал, что экс-политик никогда не вел аккаунт в этой соцсети. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) готовятся отправить под арест по статье 20.3 КоАП РФ, предполагающей наказание за демонстрацию запрещенной символики. Именно по этому делу экс-политика доставили в отдел полиции. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился источник в силовых структурах. «Действия Ройзмана, которые ему ставят в вину, могут попадать под статью 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичное демонстрирование экстремистской символики и другой запрещенной атрибутики). Наказание предполагает в том числе арест, хотя можно отделаться и штрафом», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил. Силовики приехали к Ройзману днем 16 марта. По сообщениям адвоката Владислава Идамжапова, силовики нашли нарушения в постах, которые Ройзман, по их данным, размещал в соцсети «ВКонтакте». Однако Идамжапов подчеркивал, что экс-политик никогда не вел аккаунт в этой соцсети. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов