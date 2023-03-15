Десантники на курганских боевых машинах БМД-4М показали огневую работу в зоне СВО. Видео

16 марта 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Десантники из СВО рассказали, как стреляет курганская БМД-4М Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Десантники на боевых машинах БМД-4М, выпускаемых Курганским машиностроительным заводом, вместе с танками Т-80 провели огневую работу в зоне СВО. Видео появилось в telegram-канале оборонного завода. «Разведгруппа ВДВ при помощи БпЛА обнаружила в лесном массиве взводный опорный пункт ВСУ. Для его захвата и уничтожения было направлено десантно-штурмовое подразделение при поддержке бронегруппы на боевых машинах десанта БМД-4М и танков Т-80», — рассказали о происходящем на видео заводчане. Кадры из зоны военных действий были сняты Минобороны РФ. Боевые машины провели шквальный огонь в лесу. Военный подробно описал, в каких боевых случаях используют орудия курганской десантной машины. Ранее URA.RU сообщало, что ивановские десантники похвалили БМД-4. Выпускаемые в Кургане боевые машины «работают на ура», — сообщили военные. О начале спецоперации на территории Украины в феврале 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. Он утверждал, что эта мера необходима для демилитаризации и денацификации общества соседнего государства.

Десантники на боевых машинах БМД-4М, выпускаемых Курганским машиностроительным заводом, вместе с танками Т-80 провели огневую работу в зоне СВО. Видео появилось в telegram-канале оборонного завода. «Разведгруппа ВДВ при помощи БпЛА обнаружила в лесном массиве взводный опорный пункт ВСУ. Для его захвата и уничтожения было направлено десантно-штурмовое подразделение при поддержке бронегруппы на боевых машинах десанта БМД-4М и танков Т-80», — рассказали о происходящем на видео заводчане. Кадры из зоны военных действий были сняты Минобороны РФ. Боевые машины провели шквальный огонь в лесу. Военный подробно описал, в каких боевых случаях используют орудия курганской десантной машины. Ранее URA.RU сообщало, что ивановские десантники похвалили БМД-4. Выпускаемые в Кургане боевые машины «работают на ура», — сообщили военные. О начале спецоперации на территории Украины в феврале 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. Он утверждал, что эта мера необходима для демилитаризации и денацификации общества соседнего государства.