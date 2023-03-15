Десантники на боевых машинах БМД-4М, выпускаемых Курганским машиностроительным заводом, вместе с танками Т-80 провели огневую работу в зоне СВО. Видео появилось в telegram-канале оборонного завода.
«Разведгруппа ВДВ при помощи БпЛА обнаружила в лесном массиве взводный опорный пункт ВСУ. Для его захвата и уничтожения было направлено десантно-штурмовое подразделение при поддержке бронегруппы на боевых машинах десанта БМД-4М и танков Т-80», — рассказали о происходящем на видео заводчане. Кадры из зоны военных действий были сняты Минобороны РФ.
Боевые машины провели шквальный огонь в лесу. Военный подробно описал, в каких боевых случаях используют орудия курганской десантной машины.
Ранее URA.RU сообщало, что ивановские десантники похвалили БМД-4. Выпускаемые в Кургане боевые машины «работают на ура», — сообщили военные.
О начале спецоперации на территории Украины в феврале 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. Он утверждал, что эта мера необходима для демилитаризации и денацификации общества соседнего государства.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.