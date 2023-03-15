15 марта 2023

Десантники на курганских боевых машинах БМД-4М показали огневую работу в зоне СВО. Видео

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ОАО Курганмашзавод БМД-4 для десантных войск. Курган, военная техника, кмз, бмд 4м
Десантники из СВО рассказали, как стреляет курганская БМД-4М Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Десантники на боевых машинах БМД-4М, выпускаемых Курганским машиностроительным заводом, вместе с танками Т-80 провели огневую работу в зоне СВО. Видео появилось в telegram-канале оборонного завода.

«Разведгруппа ВДВ при помощи БпЛА обнаружила в лесном массиве взводный опорный пункт ВСУ. Для его захвата и уничтожения было направлено десантно-штурмовое подразделение при поддержке бронегруппы на боевых машинах десанта БМД-4М и танков Т-80», — рассказали о происходящем на видео заводчане. Кадры из зоны военных действий были сняты Минобороны РФ.

Боевые машины провели шквальный огонь в лесу. Военный подробно описал, в каких боевых случаях используют орудия курганской десантной машины.

Ранее URA.RU сообщало, что ивановские десантники похвалили БМД-4. Выпускаемые в Кургане боевые машины «работают на ура», — сообщили военные.

О начале спецоперации на территории Украины в феврале 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. Он утверждал, что эта мера необходима для демилитаризации и денацификации общества соседнего государства.

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Десантники на боевых машинах БМД-4М, выпускаемых Курганским машиностроительным заводом, вместе с танками Т-80 провели огневую работу в зоне СВО. Видео появилось в telegram-канале оборонного завода. «Разведгруппа ВДВ при помощи БпЛА обнаружила в лесном массиве взводный опорный пункт ВСУ. Для его захвата и уничтожения было направлено десантно-штурмовое подразделение при поддержке бронегруппы на боевых машинах десанта БМД-4М и танков Т-80», — рассказали о происходящем на видео заводчане. Кадры из зоны военных действий были сняты Минобороны РФ. Боевые машины провели шквальный огонь в лесу. Военный подробно описал, в каких боевых случаях используют орудия курганской десантной машины. Ранее URA.RU сообщало, что ивановские десантники похвалили БМД-4. Выпускаемые в Кургане боевые машины «работают на ура», — сообщили военные. О начале спецоперации на территории Украины в феврале 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. Он утверждал, что эта мера необходима для демилитаризации и денацификации общества соседнего государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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