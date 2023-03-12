12 марта 2023
11 марта 2023
10 марта 2023

Работу курганской БМД-4 оценили десантники российской армии. Видео

Курганские БМД-4 получили оценку российских десантников
© Служба новостей «URA.RU»
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ОАО Курганмашзавод БМД-4 для десантных войск. Курган, военная техника, кмз, бмд 4м
Курганскую БМД похвалили десантники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боевую машину десанта (БМД-4), выпускаемую Курганским машиностроительным заводом, похвалили ивановские военные. Видео с кадрами работы БМД-4 появились в паблике правительства Курганской области соцсети «ВКонтакте».

«БМД-4 — отличный аппарат, работает на „ура“», — отзывается десантник в камуфляже о боевой машине.

На видеокадрах запечатлена работа орудий боевой машины десанта. «Радует, конечно же, калибр 100 и 30 мм», — конкретизирует военный.

Ранее URA.RU сообщало, что участники ЧВК «Вагнер» передвигаются в зоне СВО на курганских бронетранспортерах. Производимая в Кургане БТР-МД передвигается по полям и грязи на большой скорости, отметили военкоры.

Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент Путин объяснил эту меру необходимостью демилитаризации и денацификации украинцев.

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Боевую машину десанта (БМД-4), выпускаемую Курганским машиностроительным заводом, похвалили ивановские военные. Видео с кадрами работы БМД-4 появились в паблике правительства Курганской области соцсети «ВКонтакте». «БМД-4 — отличный аппарат, работает на „ура“», — отзывается десантник в камуфляже о боевой машине. На видеокадрах запечатлена работа орудий боевой машины десанта. «Радует, конечно же, калибр 100 и 30 мм», — конкретизирует военный. Ранее URA.RU сообщало, что участники ЧВК «Вагнер» передвигаются в зоне СВО на курганских бронетранспортерах. Производимая в Кургане БТР-МД передвигается по полям и грязи на большой скорости, отметили военкоры. Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент Путин объяснил эту меру необходимостью демилитаризации и денацификации украинцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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