Боевую машину десанта (БМД-4), выпускаемую Курганским машиностроительным заводом, похвалили ивановские военные. Видео с кадрами работы БМД-4 появились в паблике правительства Курганской области соцсети «ВКонтакте».
«БМД-4 — отличный аппарат, работает на „ура“», — отзывается десантник в камуфляже о боевой машине.
На видеокадрах запечатлена работа орудий боевой машины десанта. «Радует, конечно же, калибр 100 и 30 мм», — конкретизирует военный.
Ранее URA.RU сообщало, что участники ЧВК «Вагнер» передвигаются в зоне СВО на курганских бронетранспортерах. Производимая в Кургане БТР-МД передвигается по полям и грязи на большой скорости, отметили военкоры.
Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент Путин объяснил эту меру необходимостью демилитаризации и денацификации украинцев.
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