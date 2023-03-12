Работу курганской БМД-4 оценили десантники российской армии. Видео

Курганские БМД-4 получили оценку российских десантников

13 марта 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Курганскую БМД похвалили десантники Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевую машину десанта (БМД-4), выпускаемую Курганским машиностроительным заводом, похвалили ивановские военные. Видео с кадрами работы БМД-4 появились в паблике правительства Курганской области соцсети «ВКонтакте». «БМД-4 — отличный аппарат, работает на „ура“», — отзывается десантник в камуфляже о боевой машине. На видеокадрах запечатлена работа орудий боевой машины десанта. «Радует, конечно же, калибр 100 и 30 мм», — конкретизирует военный. Ранее URA.RU сообщало, что участники ЧВК «Вагнер» передвигаются в зоне СВО на курганских бронетранспортерах. Производимая в Кургане БТР-МД передвигается по полям и грязи на большой скорости, отметили военкоры. Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент Путин объяснил эту меру необходимостью демилитаризации и денацификации украинцев.

Боевую машину десанта (БМД-4), выпускаемую Курганским машиностроительным заводом, похвалили ивановские военные. Видео с кадрами работы БМД-4 появились в паблике правительства Курганской области соцсети «ВКонтакте». «БМД-4 — отличный аппарат, работает на „ура“», — отзывается десантник в камуфляже о боевой машине. На видеокадрах запечатлена работа орудий боевой машины десанта. «Радует, конечно же, калибр 100 и 30 мм», — конкретизирует военный. Ранее URA.RU сообщало, что участники ЧВК «Вагнер» передвигаются в зоне СВО на курганских бронетранспортерах. Производимая в Кургане БТР-МД передвигается по полям и грязи на большой скорости, отметили военкоры. Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент Путин объяснил эту меру необходимостью демилитаризации и денацификации украинцев.