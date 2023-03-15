«РусЛайн» анонсировала новые рейсы из ХМАО

Билет из Нижневартовска в Екатеринбург обойдется в 6123 рубля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Авиакомпания «РусЛайн» анонсировала новое летнее расписание авиарейсов из городов ХМАО. Билеты уже поступили в продажу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«В новом сезоне мы продолжим выполнение прямых рейсов из столицы ХМАО-Югры в Санкт-Петербург. А также возобновим с 8 апреля рейсы в Казань. Плюс ко всему, с 29 марта восстановим авиасообщение из других городов автономного округа — из Нижневартовска в Екатеринбург и Томск, из Белоярского в Екатеринбург», — сообщил заместитель генерального директора по коммерции авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.

В авиакомпании добавили, что рейсы будут выполняться дважды в неделю. Самым дорогим будет направление из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург. Стоимость билета — 9 тысяч рублей. Самым дешевым станет направление из Нижневартовска в Томск. Билет на этот рейс будет стоить 4600 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что «РусЛайн» изменит расписание авиарейсов в 2023 году. Авиакомпания меняет схему вылетов из Нижневартовска. Теперь вместо понедельника и пятницы рейсы будут выполняться по средам и субботам.