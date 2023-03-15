15 марта 2023

В челябинском поселке учительницу обвинили в избиении школьников

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, наказание, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, строгий родитель
По словам родителей это не первый случай рукоприкладства в школе Фото:

В Петропавловском Верхнеуральском районе Челябинской области учителя обвинили в избиении учеников на уроках математики. Об инциденте родители рассказали и выложили видео 16 марта в местном паблике. Уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова сообщила URA.RU, что в ситуации будут разбираться.

«Мы пока разбираемся. Завтра будет выезд в школу. О ситуации мне стало известно из СМИ. От родителей никаких обращений не поступало», — рассказала URA.RU Майорова.

На видео учитель подходит к подростку, сидящему за партой, спрашивая: «ты совсем что-ли?». После мальчик получает пару пощечин, и женщина уходит.

На звонок URA.RU в школе никто не ответил. Корреспондент URA.RU связался с администрацией Верхнеуральского района. Там отказали в комментарии и прервали звонок.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Петропавловском Верхнеуральском районе Челябинской области учителя обвинили в избиении учеников на уроках математики. Об инциденте родители рассказали и выложили видео 16 марта в местном паблике. Уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова сообщила URA.RU, что в ситуации будут разбираться. «Мы пока разбираемся. Завтра будет выезд в школу. О ситуации мне стало известно из СМИ. От родителей никаких обращений не поступало», — рассказала URA.RU Майорова. На видео учитель подходит к подростку, сидящему за партой, спрашивая: «ты совсем что-ли?». После мальчик получает пару пощечин, и женщина уходит. На звонок URA.RU в школе никто не ответил. Корреспондент URA.RU связался с администрацией Верхнеуральского района. Там отказали в комментарии и прервали звонок. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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