В челябинском поселке учительницу обвинили в избиении школьников

По словам родителей это не первый случай рукоприкладства в школе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Петропавловском Верхнеуральском районе Челябинской области учителя обвинили в избиении учеников на уроках математики. Об инциденте родители рассказали и выложили видео 16 марта в местном паблике. Уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова сообщила URA.RU, что в ситуации будут разбираться.

«Мы пока разбираемся. Завтра будет выезд в школу. О ситуации мне стало известно из СМИ. От родителей никаких обращений не поступало», — рассказала URA.RU Майорова.

На видео учитель подходит к подростку, сидящему за партой, спрашивая: «ты совсем что-ли?». После мальчик получает пару пощечин, и женщина уходит.

На звонок URA.RU в школе никто не ответил. Корреспондент URA.RU связался с администрацией Верхнеуральского района. Там отказали в комментарии и прервали звонок.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.