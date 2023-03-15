Пермяки раскупили все билеты на шоу певца-патриота Shamana

16 марта 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Shaman выступит в Перми 27 марта Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Концерт автора хита «Я русский» Shamana (Ярослав Дронов) в Перми пройдет с аншлагом. Билеты на шоу уже раскуплены полностью, хотя оно состоится только в конце марта. «Билетов нет, но вы можете оставить заявку», — сообщается на сайте певца. «Свободных мест нет», — также указано на онлайн-сервисах по продаже билетов. Как рассказывало URA.RU, послушать Shamana в Перми можно было за 2500-7500 рублей. Самые дорогие билеты были выкуплены в первые дни после старта продаж. В 2022 году Shaman в День Государственного флага РФ в Крыму исполнил гимн России. В телеэфире он спел песню «Я русский» сразу после новогоднего обращения президента Владимира Путина.

Концерт автора хита «Я русский» Shamana (Ярослав Дронов) в Перми пройдет с аншлагом. Билеты на шоу уже раскуплены полностью, хотя оно состоится только в конце марта. «Билетов нет, но вы можете оставить заявку», — сообщается на сайте певца. «Свободных мест нет», — также указано на онлайн-сервисах по продаже билетов. Как рассказывало URA.RU, послушать Shamana в Перми можно было за 2500-7500 рублей. Самые дорогие билеты были выкуплены в первые дни после старта продаж. В 2022 году Shaman в День Государственного флага РФ в Крыму исполнил гимн России. В телеэфире он спел песню «Я русский» сразу после новогоднего обращения президента Владимира Путина.