15 марта 2023

Пермяки раскупили все билеты на шоу певца-патриота Shamana

© Служба новостей «URA.RU»
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Shaman выступит в Перми 27 марта Фото:

Концерт автора хита «Я русский» Shamana (Ярослав Дронов) в Перми пройдет с аншлагом. Билеты на шоу уже раскуплены полностью, хотя оно состоится только в конце марта.

«Билетов нет, но вы можете оставить заявку», — сообщается на сайте певца. «Свободных мест нет», — также указано на онлайн-сервисах по продаже билетов.

Как рассказывало URA.RU, послушать Shamana в Перми можно было за 2500-7500 рублей. Самые дорогие билеты были выкуплены в первые дни после старта продаж. В 2022 году Shaman в День Государственного флага РФ в Крыму исполнил гимн России. В телеэфире он спел песню «Я русский» сразу после новогоднего обращения президента Владимира Путина.

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Концерт автора хита «Я русский» Shamana (Ярослав Дронов) в Перми пройдет с аншлагом. Билеты на шоу уже раскуплены полностью, хотя оно состоится только в конце марта. «Билетов нет, но вы можете оставить заявку», — сообщается на сайте певца. «Свободных мест нет», — также указано на онлайн-сервисах по продаже билетов. Как рассказывало URA.RU, послушать Shamana в Перми можно было за 2500-7500 рублей. Самые дорогие билеты были выкуплены в первые дни после старта продаж. В 2022 году Shaman в День Государственного флага РФ в Крыму исполнил гимн России. В телеэфире он спел песню «Я русский» сразу после новогоднего обращения президента Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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