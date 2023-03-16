Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* арестован на 14 суток

Евгений Ройзман был доставлен в суд 16 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) арестован на 14 суток за публикацию экстремистской символики в соцсети «ВКонтакте». При этом сам Ройзман утверждает, что ничего не публиковал в этой соцсети. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из Ленинского районного суда.

«Евгений Ройзман отправлен под арест на 14 суток в соответствии с частью первой статьи 20.3 КоАП РФ», — сообщил корреспондент со ссылкой на решение суда. Ройзмана доставили в суд из отдела полиции.

Экс-политика задержали днем 16 марта из-за подозрений в публичной демонстрации запрещенных в России материалов. Как сообщал адвокат Владислав Идамжапов, силовики нашли в группе «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте» репост видеозаписи, на которой демонстрировалась экстремистская символика.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.