Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* арестован на 14 суток

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Мера пресечения по Евгению Ройзману. Екатеринбург , ройзман евгений
Евгений Ройзман был доставлен в суд 16 марта Фото:

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) арестован на 14 суток за публикацию экстремистской символики в соцсети «ВКонтакте». При этом сам Ройзман утверждает, что ничего не публиковал в этой соцсети. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из Ленинского районного суда.

«Евгений Ройзман отправлен под арест на 14 суток в соответствии с частью первой статьи 20.3 КоАП РФ», — сообщил корреспондент со ссылкой на решение суда. Ройзмана доставили в суд из отдела полиции.

Экс-политика задержали днем 16 марта из-за подозрений в публичной демонстрации запрещенных в России материалов. Как сообщал адвокат Владислав Идамжапов, силовики нашли в группе «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте» репост видеозаписи, на которой демонстрировалась экстремистская символика.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) арестован на 14 суток за публикацию экстремистской символики в соцсети «ВКонтакте». При этом сам Ройзман утверждает, что ничего не публиковал в этой соцсети. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из Ленинского районного суда. «Евгений Ройзман отправлен под арест на 14 суток в соответствии с частью первой статьи 20.3 КоАП РФ», — сообщил корреспондент со ссылкой на решение суда. Ройзмана доставили в суд из отдела полиции. Экс-политика задержали днем 16 марта из-за подозрений в публичной демонстрации запрещенных в России материалов. Как сообщал адвокат Владислав Идамжапов, силовики нашли в группе «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте» репост видеозаписи, на которой демонстрировалась экстремистская символика. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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