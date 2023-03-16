В мэрии Кургана увольняются сотрудники департамента, пока директор в командировке

В курганском департаменте ЖКХ увольняются сотрудники. Сложности поиска новых специалистов связаны с низкими зарплатами, сообщили источники URA.RU в администрации города. При этом в самой мэрии, глава которой находится в командировке, утверждают, что проблем с кадрами нет.
«Буквально на днях заявление об уходе написали несколько сотрудников. Люди увольняются из-за большой нагрузки и не соответствующей ей оплаты труда. При этом остановить отток кадров в данный момент некому. Директор департамента Роман Медведев находится в Москве в командировке, куда поехал на три дня, но ему пришлось задержаться там на пять дней», — поделился наш источник.
По открытым данным на сайте мэрии, в департаменте ЖКХ числятся пять вакантных мест. Это четыре рядовых сотрудника и один заведующий отделом муниципального жилищного контроля.
В пресс-службе мэрии URA.RU прокомментировали, что сейчас в департаменте идет поиск специалистов на три должности, на одну из которых кандидат уже подобран. Директор департамента Роман Медведев находится в столице на обучении. Образовательную программу проводит РАНХиГС при участии Минэкономразвития.
Ранее URA.RU писало, что из административно-технической инспекции увольняются сотрудники. На больничный с последующим увольнением ушел директор, также покинули должности юрист и начальник отдела перепланировки.
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