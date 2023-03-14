Из курганской АТИ уходят специалисты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из структуры мэрии Кургана — административно-технической инспекции (АТИ) — увольняются сотрудники. Обсуждается и возможный уход руководителя. Об этом URA.RU стало известно от источников, близких к администрации города.

«И.о. директора Михаил Акатьев (назначен в октябре 2022 года — прим. ред.) ушел на больничный с последующим увольнением. Также уволились начальник отдела перепланировки, юрист и кадровик», — передают инсайдеры.

Представители АТИ отвечают за благоустройство города. Без них не проходит ни один объезд (который касается благоустройства) мэра Елены Ситниковой. «За все недоделки в благоустройстве приходится отвечать им. Люди не выдерживают и уходят», — отмечают собеседники агентства.

На официальном сайте мэрии Кургана указано, что руководителем АТИ является Сергей Ослоповских. В пресс-службу курганской администрации направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать кадровые изменения в структуре. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана собирается штрафовать управляющие компании за неубранный снег во дворах домов. Специалисты из мэрии и АТИ ежедневно проводили объезды дворов и контролировали уборку.