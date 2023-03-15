В ХМАО ищут водителей на перевозку нефти по бездорожью с зарплатой до 300 тысяч рублей

16 марта 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Водителям нефтевозов буду платить за количество рейсов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Транспортное предприятие «Югранефтепродукт» ищет водителей для перевозки нефти на тягаче УРАЛ по бездорожью. Работодатель уточнил, что оплата за работу составит от 180 до 300 тысяч — в зависимости от совершенных рейсов. «Передвигаться придется по нефтепромысловым дорогам нефтегазоконденсатных месторождений в период бездорожья на расстояние от 24 до 110 км. Оплата сдельная, зависит от протяженности маршрута и составляет от трех до 12 тысяч рублей за рейс, в месяц можно заработать до 300 тысяч рублей», — сообщил работодатель. Водителю предстоит не только перевозить полезные ископаемые, но также сливать и наливать нефтепродукты в пункте назначения. Соискатель должен иметь права категории С и Е, действующее свидетельство ДОПОГ (документ о подготовке водителя, перевозящего опасные грузы), обладать опытом перевозки опасных грузов от трех лет, знать и соблюдать правила безопасности при их транспортировке. Ранее URA.RU сообщало, что транспортная компания «Сибтранс НВ» ищет водителей на топливозаправщики. Оплата за двухмесячную вахту доходит до 240 000.

Транспортное предприятие «Югранефтепродукт» ищет водителей для перевозки нефти на тягаче УРАЛ по бездорожью. Работодатель уточнил, что оплата за работу составит от 180 до 300 тысяч — в зависимости от совершенных рейсов. «Передвигаться придется по нефтепромысловым дорогам нефтегазоконденсатных месторождений в период бездорожья на расстояние от 24 до 110 км. Оплата сдельная, зависит от протяженности маршрута и составляет от трех до 12 тысяч рублей за рейс, в месяц можно заработать до 300 тысяч рублей», — сообщил работодатель. Водителю предстоит не только перевозить полезные ископаемые, но также сливать и наливать нефтепродукты в пункте назначения. Соискатель должен иметь права категории С и Е, действующее свидетельство ДОПОГ (документ о подготовке водителя, перевозящего опасные грузы), обладать опытом перевозки опасных грузов от трех лет, знать и соблюдать правила безопасности при их транспортировке. Ранее URA.RU сообщало, что транспортная компания «Сибтранс НВ» ищет водителей на топливозаправщики. Оплата за двухмесячную вахту доходит до 240 000.