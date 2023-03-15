В ХМАО ищут водителей на перевозку нефти по бездорожью с зарплатой до 300 тысяч рублей

Транспортное предприятие «Югранефтепродукт» ищет водителей для перевозки нефти на тягаче УРАЛ по бездорожью. Работодатель уточнил, что оплата за работу составит от 180 до 300 тысяч — в зависимости от совершенных рейсов.
«Передвигаться придется по нефтепромысловым дорогам нефтегазоконденсатных месторождений в период бездорожья на расстояние от 24 до 110 км. Оплата сдельная, зависит от протяженности маршрута и составляет от трех до 12 тысяч рублей за рейс, в месяц можно заработать до 300 тысяч рублей», — сообщил работодатель.
Водителю предстоит не только перевозить полезные ископаемые, но также сливать и наливать нефтепродукты в пункте назначения. Соискатель должен иметь права категории С и Е, действующее свидетельство ДОПОГ (документ о подготовке водителя, перевозящего опасные грузы), обладать опытом перевозки опасных грузов от трех лет, знать и соблюдать правила безопасности при их транспортировке.
Ранее URA.RU сообщало, что транспортная компания «Сибтранс НВ» ищет водителей на топливозаправщики. Оплата за двухмесячную вахту доходит до 240 000.
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