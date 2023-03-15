Жители ЯНАО рассказали, как таксисты наживаются на прикуривании машин в морозы

За прикуривание машины в морозы таксисты просят не меньше 250 рублей

16 марта 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Таксисты просят не меньше 250 рублей за прикуривание авто в морозы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Таксисты в Новом Уренгое (ЯНАО) наживаются на том, что прикуривают машины в морозы. Как рассказал в соцсетях Михаил Перунов, меньше, чем за 250 рублей водители не соглашаются помочь. «Таксисты наглеют. Попробуй, закажи такси в соседний двор — 150 рублей хотят, а если вызывал такси прикурить авто, так меньше, чем на 250 рублей никто не соглашался. Хотя все в 10 метрах стоят. Знают, что я в безвыходной ситуации и ждут, пока приму их наглые 250 рублей за 5 минут работы», — рассказывает автор. Не все разделили возмущения мужчины. Некоторые пользователи предположили, что это вполне нормальная ситуация. «Они просят цену за свою услугу. Не устраивает цена, проходи мимо. Это как на рынке: у одного помидоры стоят 200 рублей, у другого 100. Кого какая цена устраивает, тот за ту цену и покупает», — написала Василиса Володина. Ранее сообщалось, что таксисты в ЯНАО пожаловались на маленький заработок. По словам водителей, большая часть выручки уходит на обслуживание авто.



Таксисты в Новом Уренгое (ЯНАО) наживаются на том, что прикуривают машины в морозы. Как рассказал в соцсетях Михаил Перунов, меньше, чем за 250 рублей водители не соглашаются помочь. «Таксисты наглеют. Попробуй, закажи такси в соседний двор — 150 рублей хотят, а если вызывал такси прикурить авто, так меньше, чем на 250 рублей никто не соглашался. Хотя все в 10 метрах стоят. Знают, что я в безвыходной ситуации и ждут, пока приму их наглые 250 рублей за 5 минут работы», — рассказывает автор. Не все разделили возмущения мужчины. Некоторые пользователи предположили, что это вполне нормальная ситуация. «Они просят цену за свою услугу. Не устраивает цена, проходи мимо. Это как на рынке: у одного помидоры стоят 200 рублей, у другого 100. Кого какая цена устраивает, тот за ту цену и покупает», — написала Василиса Володина. Ранее сообщалось, что таксисты в ЯНАО пожаловались на маленький заработок. По словам водителей, большая часть выручки уходит на обслуживание авто.