15 марта 2023

Жители ЯНАО рассказали, как таксисты наживаются на прикуривании машин в морозы

За прикуривание машины в морозы таксисты просят не меньше 250 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Таксисты просят не меньше 250 рублей за прикуривание авто в морозы Фото:

Таксисты в Новом Уренгое (ЯНАО) наживаются на том, что прикуривают машины в морозы. Как рассказал в соцсетях Михаил Перунов, меньше, чем за 250 рублей водители не соглашаются помочь.

«Таксисты наглеют. Попробуй, закажи такси в соседний двор — 150 рублей хотят, а если вызывал такси прикурить авто, так меньше, чем на 250 рублей никто не соглашался. Хотя все в 10 метрах стоят. Знают, что я в безвыходной ситуации и ждут, пока приму их наглые 250 рублей за 5 минут работы», — рассказывает автор.

Не все разделили возмущения мужчины. Некоторые пользователи предположили, что это вполне нормальная ситуация. «Они просят цену за свою услугу. Не устраивает цена, проходи мимо. Это как на рынке: у одного помидоры стоят 200 рублей, у другого 100. Кого какая цена устраивает, тот за ту цену и покупает», — написала Василиса Володина.

Ранее сообщалось, что таксисты в ЯНАО пожаловались на маленький заработок. По словам водителей, большая часть выручки уходит на обслуживание авто.

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Таксисты в Новом Уренгое (ЯНАО) наживаются на том, что прикуривают машины в морозы. Как рассказал в соцсетях Михаил Перунов, меньше, чем за 250 рублей водители не соглашаются помочь. «Таксисты наглеют. Попробуй, закажи такси в соседний двор — 150 рублей хотят, а если вызывал такси прикурить авто, так меньше, чем на 250 рублей никто не соглашался. Хотя все в 10 метрах стоят. Знают, что я в безвыходной ситуации и ждут, пока приму их наглые 250 рублей за 5 минут работы», — рассказывает автор. Не все разделили возмущения мужчины. Некоторые пользователи предположили, что это вполне нормальная ситуация. «Они просят цену за свою услугу. Не устраивает цена, проходи мимо. Это как на рынке: у одного помидоры стоят 200 рублей, у другого 100. Кого какая цена устраивает, тот за ту цену и покупает», — написала Василиса Володина. Ранее сообщалось, что таксисты в ЯНАО пожаловались на маленький заработок. По словам водителей, большая часть выручки уходит на обслуживание авто.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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