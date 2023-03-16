Польша заявила о скорой передаче истребителей Украине

Польша в ближайшие дни отправит Украине первую партию истребителей МиГ-29, состоящую из четырех самолетов. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда.
«Можно смело сказать, что мы направляем истребители Украине», заявил Дуда по итогам встречи с президентом Чехии Петром Павелом. Трансляция встречи проходила в социальной сети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он отметил, что в запасе Польши сейчас находится более десяти экземпляров МиГ-29 и первые четыре из них отправятся на Украину в ближайшие дни.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дал украинским властям обещание предоставить им истребители в самое ближайшее время. Также пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил о скорой передачи Украине истребителей несколькими странами, передает RT. Военный эксперт Евгений Михайлов выразил мнение, что устаревшие советские истребители из Польши не изменят тяжелое положение украинской армии, сообщает телеканал 360.
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Польша в ближайшие дни отправит Украине первую партию истребителей МиГ-29, состоящую из четырех самолетов. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда. «Можно смело сказать, что мы направляем истребители Украине», заявил Дуда по итогам встречи с президентом Чехии Петром Павелом. Трансляция встречи проходила в социальной сети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он отметил, что в запасе Польши сейчас находится более десяти экземпляров МиГ-29 и первые четыре из них отправятся на Украину в ближайшие дни. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дал украинским властям обещание предоставить им истребители в самое ближайшее время. Также пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил о скорой передачи Украине истребителей несколькими странами, передает RT. Военный эксперт Евгений Михайлов выразил мнение, что устаревшие советские истребители из Польши не изменят тяжелое положение украинской армии, сообщает телеканал 360.