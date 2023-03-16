Польша заявила о скорой передаче истребителей Украине

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, миг 29, истребитель, самолет, авиациия, stock
Первые четыре МиГ-29 отправятся из Польши на Украину, заявил Анджей Дуда Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Польша в ближайшие дни отправит Украине первую партию истребителей МиГ-29, состоящую из четырех самолетов. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда.

«Можно смело сказать, что мы направляем истребители Украине», заявил Дуда по итогам встречи с президентом Чехии Петром Павелом. Трансляция встречи проходила в социальной сети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он отметил, что в запасе Польши сейчас находится более десяти экземпляров МиГ-29 и первые четыре из них отправятся на Украину в ближайшие дни.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дал украинским властям обещание предоставить им истребители в самое ближайшее время. Также пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил о скорой передачи Украине истребителей несколькими странами, передает RT. Военный эксперт Евгений Михайлов выразил мнение, что устаревшие советские истребители из Польши не изменят тяжелое положение украинской армии, сообщает телеканал 360.

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Польша в ближайшие дни отправит Украине первую партию истребителей МиГ-29, состоящую из четырех самолетов. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда. «Можно смело сказать, что мы направляем истребители Украине», заявил Дуда по итогам встречи с президентом Чехии Петром Павелом. Трансляция встречи проходила в социальной сети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он отметил, что в запасе Польши сейчас находится более десяти экземпляров МиГ-29 и первые четыре из них отправятся на Украину в ближайшие дни. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дал украинским властям обещание предоставить им истребители в самое ближайшее время. Также пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил о скорой передачи Украине истребителей несколькими странами, передает RT. Военный эксперт Евгений Михайлов выразил мнение, что устаревшие советские истребители из Польши не изменят тяжелое положение украинской армии, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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