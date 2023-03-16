Путин взял на контроль инициативы свердловских бизнесменов

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Уральский часовой завод
Правительство рассмотрит инициативы свердловских бизнесменов по поручению Путина Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать инициативы свердловских бизнесменов по развитию малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) в официальном telegram-канале.

«Владимир Путин попросил правительство РФ проработать инициативы свердловского бизнеса по развитию МСП. На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей их представил учредитель ГК „ANT-Групп“, член Президиума СОСПП Антон Батаков», — рассказали в союзе промышленников.

В частности, бизнесмены предлагает запустить проект «Промышленная реновация», который позволит решить проблему с размещением предпринимателей — часто они запускают производства на арендованных промышленных площадках, которые попадают под снос. Проект предусматривает строительство мультимодальных «Ново-индустриальных парков» с помещениями-трансформерами площадью от 300 до 1000 квадратных метров. «Это позволит МСП быстро перестраиваться и кооперироваться. В Свердловской области уже есть положительная практика», — отмечают представители бизнес-сообщества.

Еще одна инициатива — сделать более доступными и адресными условия промышленной ипотеки, увеличить срок действия льготного периода кредитования с 7 до 15 лет, а также кратно увеличить объемы субсидирования процентных ставок.

Ранее URA.RU сообщало, что количество свердловчан, зарегистрировавших малый и средний бизнес с начала 2023 года, увеличилось на 2,2%, а занятость населения в этой сфере — на 10,1%.Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в регионе составила 913,7 тысячи человек.

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать инициативы свердловских бизнесменов по развитию малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) в официальном telegram-канале. «Владимир Путин попросил правительство РФ проработать инициативы свердловского бизнеса по развитию МСП. На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей их представил учредитель ГК „ANT-Групп“, член Президиума СОСПП Антон Батаков», — рассказали в союзе промышленников. В частности, бизнесмены предлагает запустить проект «Промышленная реновация», который позволит решить проблему с размещением предпринимателей — часто они запускают производства на арендованных промышленных площадках, которые попадают под снос. Проект предусматривает строительство мультимодальных «Ново-индустриальных парков» с помещениями-трансформерами площадью от 300 до 1000 квадратных метров. «Это позволит МСП быстро перестраиваться и кооперироваться. В Свердловской области уже есть положительная практика», — отмечают представители бизнес-сообщества. Еще одна инициатива — сделать более доступными и адресными условия промышленной ипотеки, увеличить срок действия льготного периода кредитования с 7 до 15 лет, а также кратно увеличить объемы субсидирования процентных ставок. Ранее URA.RU сообщало, что количество свердловчан, зарегистрировавших малый и средний бизнес с начала 2023 года, увеличилось на 2,2%, а занятость населения в этой сфере — на 10,1%.Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в регионе составила 913,7 тысячи человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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