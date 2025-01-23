В Екатеринбурге устроят самую массовую гонку Европы: как попасть на «Лыжню России»

«Лыжня России» пройдет в Екатеринбурге 8 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2019». Свердловская область, Нижний Тагил , лыжня россии, соревнования, лыжник
Участвовать в гонке может каждый и совершенно бесплатно Фото:

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России — 2025», которая считается самой крупной гонкой на беговых лыжах в Европе, пройдет в Екатеринбурге и по всей России 8 февраля. Бежать спортсменам предстоит 2025 метров, сообщает мэрия.

«Всем желающим принять участие в «Лыжне России» необходимо пройти регистрацию на едином портале государственных услуг. Для этого нужно зайти на сайт, написать в поиске «Регистрация на «Лыжню России» и нажать «Записаться». Далее выбрать регион и удобную для участия точку старта», — говорит пресс-служба. Подать заявку можно до 6 февраля.

Участвовать могут как профессионалы, так и любители, ограничений по возрасту нет, платить не нужно. В Екатеринбурге старт лыжни будет на девяти площадках:

  • Преображенский парк в Академическом (ул. Вильгельма де Геннина, 61);
  • Спортивная школа Верх-Исетского района (ул. Фролова, 54 «а»)
  • Лыжная база «Локомотив» (ул. Решетская, 63)
  • Спортивная школа «Виктория» (ул. Отдыха, 111, акватория оз. Шарташ);
  • Детско-юношеский центр «Межшкольный стадион» (бульвар Денисова-Уральского, 3 «а»);
  • Лыжная база в парке Маяковского (ул. Мичурина, 230);
  • Лыжная база СОК «Калининец» (ул. Краснофлотцев, 48);
  • Лыжная база СШ № 19 «Детский стадион» (ул. Бакинских комиссаров, 13);
  • Спортивная школа «Родонит» (ул. Прониной, 35).

В этот же день пройдет забег «Герои нашего времени» в честь Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На гонке поучаствуют ветераны боевых действий, силовики и их семьи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Всероссийская массовая гонка «Лыжня России — 2025», которая считается самой крупной гонкой на беговых лыжах в Европе, пройдет в Екатеринбурге и по всей России 8 февраля. Бежать спортсменам предстоит 2025 метров, сообщает мэрия. «Всем желающим принять участие в «Лыжне России» необходимо пройти регистрацию на едином портале государственных услуг. Для этого нужно зайти на сайт, написать в поиске «Регистрация на «Лыжню России» и нажать «Записаться». Далее выбрать регион и удобную для участия точку старта», — говорит пресс-служба. Подать заявку можно до 6 февраля. Участвовать могут как профессионалы, так и любители, ограничений по возрасту нет, платить не нужно. В Екатеринбурге старт лыжни будет на девяти площадках: В этот же день пройдет забег «Герои нашего времени» в честь Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На гонке поучаствуют ветераны боевых действий, силовики и их семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...