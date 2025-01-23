В Екатеринбурге устроят самую массовую гонку Европы: как попасть на «Лыжню России»

«Лыжня России» пройдет в Екатеринбурге 8 февраля

Участвовать в гонке может каждый и совершенно бесплатно Фото: Анна Майорова © URA.RU

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России — 2025», которая считается самой крупной гонкой на беговых лыжах в Европе, пройдет в Екатеринбурге и по всей России 8 февраля. Бежать спортсменам предстоит 2025 метров, сообщает мэрия.

«Всем желающим принять участие в «Лыжне России» необходимо пройти регистрацию на едином портале государственных услуг. Для этого нужно зайти на сайт, написать в поиске «Регистрация на «Лыжню России» и нажать «Записаться». Далее выбрать регион и удобную для участия точку старта», — говорит пресс-служба. Подать заявку можно до 6 февраля.

Участвовать могут как профессионалы, так и любители, ограничений по возрасту нет, платить не нужно. В Екатеринбурге старт лыжни будет на девяти площадках:

Преображенский парк в Академическом (ул. Вильгельма де Геннина, 61);

Спортивная школа Верх-Исетского района (ул. Фролова, 54 «а»)

Лыжная база «Локомотив» (ул. Решетская, 63)

Спортивная школа «Виктория» (ул. Отдыха, 111, акватория оз. Шарташ);

Детско-юношеский центр «Межшкольный стадион» (бульвар Денисова-Уральского, 3 «а»);

Лыжная база в парке Маяковского (ул. Мичурина, 230);

Лыжная база СОК «Калининец» (ул. Краснофлотцев, 48);

Лыжная база СШ № 19 «Детский стадион» (ул. Бакинских комиссаров, 13);

Спортивная школа «Родонит» (ул. Прониной, 35).

В этот же день пройдет забег «Герои нашего времени» в честь Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На гонке поучаствуют ветераны боевых действий, силовики и их семьи.