Сенатор Шептий рассказал о ключевых вызовах перед Совфедом

Виктор Шептий: Совфед продолжит поддерживать бойцов СВО и их семьи

31 января 2025 в 00:27 Размер текста - 17 +

Виктор Шептий гарантировал, что власть выполнит социальные обязательства Фото: Илья Московец © URA.RU Сенатор от Свердловский области Виктор Шептий рассказал, что в рамках весенней сессии Совет Федерации будет решать сразу несколько мощнейших задач. Среди основных — поддержка участников российской спецоперации на Украине и их близких. «От сенаторов потребуется не только доработка вопросов правовой и социальной защиты бойцов, но также контроль эффективности реализации уже принятых законов, проводимых в регионах мероприятий по реабилитации, трудоустройству и другим направлениям», — написал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Другой «магистральной» темой он назвал поддержку семей, материнства, отцовства и детства. «В период весенней сессии также будет обсуждаться Стратегия развития образования до 2036 года. При ее разработке учитываются такие вопросы, как комплексная программа развития системы среднего профессионального образования, решение проблемы дефицита школьных учителей, разработка единых подходов к созданию и экспертизе учебников. Особое внимание будет уделено защите прав потребителей финансовых услуг», — добавил Шептий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенатор от Свердловский области Виктор Шептий рассказал, что в рамках весенней сессии Совет Федерации будет решать сразу несколько мощнейших задач. Среди основных — поддержка участников российской спецоперации на Украине и их близких. «От сенаторов потребуется не только доработка вопросов правовой и социальной защиты бойцов, но также контроль эффективности реализации уже принятых законов, проводимых в регионах мероприятий по реабилитации, трудоустройству и другим направлениям», — написал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Другой «магистральной» темой он назвал поддержку семей, материнства, отцовства и детства. «В период весенней сессии также будет обсуждаться Стратегия развития образования до 2036 года. При ее разработке учитываются такие вопросы, как комплексная программа развития системы среднего профессионального образования, решение проблемы дефицита школьных учителей, разработка единых подходов к созданию и экспертизе учебников. Особое внимание будет уделено защите прав потребителей финансовых услуг», — добавил Шептий.