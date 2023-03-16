В ХМАО вырос спрос на автомобили с японских аукционов

17 марта 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Югорчане покупают авто на японских аукционах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Взрыв автомобиля в Магнитогорске В ХМАО вырос спрос на покупку автомобилей европейских брендов из Японии: Mercedes, BMW и Volkswagen. Купить авто жители округа предпочитают путем аукциона ввиду доступности. Об этом сообщил URA.RU автоброкер Иван Казаков. «За прошедший год авторынок в России очень изменился и не каждый готов сесть за руль китайца или корейца, поэтому автолюбители ищут альтернативы. Купить машину через аукцион в Японии выгодно: соотношение цены и качества. Можно не плохо сэкономить. Иногда выгода покупки достигает чуть ли не половины стоимости машины, если купить аналогичный транспорт в России. К примеру, Toyota CH-R через аукцион можно купить за 1,5 млн. рублей, в то время как в России ее стоимость будет равна 2,5-3 млн. рублей», — рассказал Иван Казаков. По словам автоброкера, югорчане готовы ждать от двух и более месяцев, чтобы получить качественный автомобиль за доступную цену. Иван Казаков также добавил, что помимо самого авто, большинство продавцов готовы гарантировать в дальнейшем покупку оригинальных автомобильных запчастей, если они понадобятся. «Основная причина покупать автомобиль путем аукциона — это юридическая чистота сделки. Педантичные японцы к оценке автомобиля подходят тщательно. Прецедентов со скрученным пробегом машины или битыми отдельными элементами транспорта не встречаются», — подытожил собеседник. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО вырос спрос на авто немецких брендов. Автолюбители обращали внимание на Audi Q8 и BMW X6. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО вырос спрос на покупку автомобилей европейских брендов из Японии: Mercedes, BMW и Volkswagen. Купить авто жители округа предпочитают путем аукциона ввиду доступности. Об этом сообщил URA.RU автоброкер Иван Казаков. «За прошедший год авторынок в России очень изменился и не каждый готов сесть за руль китайца или корейца, поэтому автолюбители ищут альтернативы. Купить машину через аукцион в Японии выгодно: соотношение цены и качества. Можно не плохо сэкономить. Иногда выгода покупки достигает чуть ли не половины стоимости машины, если купить аналогичный транспорт в России. К примеру, Toyota CH-R через аукцион можно купить за 1,5 млн. рублей, в то время как в России ее стоимость будет равна 2,5-3 млн. рублей», — рассказал Иван Казаков. По словам автоброкера, югорчане готовы ждать от двух и более месяцев, чтобы получить качественный автомобиль за доступную цену. Иван Казаков также добавил, что помимо самого авто, большинство продавцов готовы гарантировать в дальнейшем покупку оригинальных автомобильных запчастей, если они понадобятся. «Основная причина покупать автомобиль путем аукциона — это юридическая чистота сделки. Педантичные японцы к оценке автомобиля подходят тщательно. Прецедентов со скрученным пробегом машины или битыми отдельными элементами транспорта не встречаются», — подытожил собеседник. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО вырос спрос на авто немецких брендов. Автолюбители обращали внимание на Audi Q8 и BMW X6.