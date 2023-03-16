Песков признался, что не знает, откуда Путин черпает силы

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Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
Песков не знает откуда Владимир Путин заряжается новыми силами при таком напряженном графике Фото:

В Кремле не знают о том, откуда президент России Владимир Путин берет новые силы при работе в столь плотном графике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это загадка», — передает ответ Пескова РИА Новости на вопрос о том, откуда Владимир Путин черпает новые силы при столь плотном графике. Он добавил, что эту тайну в Кремле пытаются разгадать многие в последние 22 года.

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В Кремле не знают о том, откуда президент России Владимир Путин берет новые силы при работе в столь плотном графике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это загадка», — передает ответ Пескова РИА Новости на вопрос о том, откуда Владимир Путин черпает новые силы при столь плотном графике. Он добавил, что эту тайну в Кремле пытаются разгадать многие в последние 22 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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