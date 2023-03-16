Песков признался, что не знает, откуда Путин черпает силы 16 марта 2023 в 21:25 Размер текста - 17 + Песков не знает откуда Владимир Путин заряжается новыми силами при таком напряженном графике Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле не знают о том, откуда президент России Владимир Путин берет новые силы при работе в столь плотном графике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это загадка», — передает ответ Пескова РИА Новости на вопрос о том, откуда Владимир Путин черпает новые силы при столь плотном графике. Он добавил, что эту тайну в Кремле пытаются разгадать многие в последние 22 года. В Кремле не знают о том, откуда президент России Владимир Путин берет новые силы при работе в столь плотном графике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это загадка», — передает ответ Пескова РИА Новости на вопрос о том, откуда Владимир Путин черпает новые силы при столь плотном графике. Он добавил, что эту тайну в Кремле пытаются разгадать многие в последние 22 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям