Песков признался, что не знает, откуда Путин черпает силы

Песков не знает откуда Владимир Путин заряжается новыми силами при таком напряженном графике
В Кремле не знают о том, откуда президент России Владимир Путин берет новые силы при работе в столь плотном графике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это загадка», — передает ответ Пескова РИА Новости на вопрос о том, откуда Владимир Путин черпает новые силы при столь плотном графике. Он добавил, что эту тайну в Кремле пытаются разгадать многие в последние 22 года.
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