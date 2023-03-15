Власти Ханты-Мансийска разрешили школьникам ездить в автобусах бесплатно

В Ханты-Мансийске школьники бесплатно могут ездить в автобусах на время Чемпионата России по биатлону

16 марта 2023 в 22:04 Размер текста - 17 +

Школьники окружной столицы ХМАО смогут неделю бесплатно ездить в автобусах Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ханты-Мансийске на время проведения чемпионата России по биатлону и лыжным гонкам ввели бесплатный проезд для школьников в общественном транспорте на некоторых маршрутах. Об этом сообщил мэр окружной столицы Максим Ряшин. «С сегодняшнего дня и по 22 марта пройдет Чемпионат России по лыжным гонкам и биатлонному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На время проведения соревнований для школьников будет организован бесплатный проезд общественного транспорта по городским маршрутам №1, 1А, 2, 5, 8, 77, 77А, Дачный», — написал Максим Ряшин в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что в Ханты-Мансийске обсуждают возможность предоставления права бесплатного проезда для школьников. Вопрос был вынесен на общественное обсуждение, большинство жителей окружной столицы высказались за положительное решение вопроса.

В Ханты-Мансийске на время проведения чемпионата России по биатлону и лыжным гонкам ввели бесплатный проезд для школьников в общественном транспорте на некоторых маршрутах. Об этом сообщил мэр окружной столицы Максим Ряшин. «С сегодняшнего дня и по 22 марта пройдет Чемпионат России по лыжным гонкам и биатлонному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На время проведения соревнований для школьников будет организован бесплатный проезд общественного транспорта по городским маршрутам №1, 1А, 2, 5, 8, 77, 77А, Дачный», — написал Максим Ряшин в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что в Ханты-Мансийске обсуждают возможность предоставления права бесплатного проезда для школьников. Вопрос был вынесен на общественное обсуждение, большинство жителей окружной столицы высказались за положительное решение вопроса.