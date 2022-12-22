В Ханты-Мансийске хотят сделать бесплатным проезд в автобусах для детей 23 декабря 2022 в 19:56 Размер текста - 17 + 26 числа в Ханты-Мансийске пройдут общественные обсуждения по вопросу бесплатного проезда для детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийске власти вынесли на общественное обсуждение предложение сделать проезд на автобусах для детей бесплатным. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. «Мы растиражировали опросы. 26 декабря пройдет общественное обсуждение вопроса по бесплатному проезду для детей. Приглашены обычные жители, эксперты, профессиональные сообщества, родительские комитеты. По результатам опроса 90% людей проголосовали „За“», — сказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что власти Ханты-Мансийска готовились внести данное предложение с августа прошлого года. Но для принятия решения потребовалась консультация юристов. С инициативой тогда выступил директор МДЭП Александр Сергеев, так как его предприятие на тот момент только выиграло тендер на пассажирские перевозки. Однако спустя полгода Сергеев стал фигурантом уголовного дела о коррупции и был уволен с должности. В Ханты-Мансийске власти вынесли на общественное обсуждение предложение сделать проезд на автобусах для детей бесплатным. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. «Мы растиражировали опросы. 26 декабря пройдет общественное обсуждение вопроса по бесплатному проезду для детей. Приглашены обычные жители, эксперты, профессиональные сообщества, родительские комитеты. По результатам опроса 90% людей проголосовали „За“», — сказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что власти Ханты-Мансийска готовились внести данное предложение с августа прошлого года. Но для принятия решения потребовалась консультация юристов. С инициативой тогда выступил директор МДЭП Александр Сергеев, так как его предприятие на тот момент только выиграло тендер на пассажирские перевозки. Однако спустя полгода Сергеев стал фигурантом уголовного дела о коррупции и был уволен с должности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям