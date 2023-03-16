Искусственный интеллект поможет пермякам научиться танцевать

В пермской компании Promobot создали программу для танцевальных студий

Программа уже доступна для клиентов одной из танцевальных студий Перми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми создали искусственный интеллект, который поможет желающим записаться в школу танцев. Платформа с технологий машинного обучения позволяет создавать цифровых помощников для автоматизации задач записи, бронирования и ответов на вопросы, пояснили URA.RU в пресс-службе компании.

«Одним из первых чат-ботов, созданных на базе платформы, стал бот-администратор для танцевальных студий. Первая версия разработки уже приступала к работе с клиентами в одной из танцевальных студий Перми. В основные задачи бота входит помощь в выборе услуг и танцевальных направлений, ответы на общие и узкоспециализированные вопросы, а также запись на танцевальные уроки согласно расписанию», — рассказал URA.RU директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

Пермская компания ведет разработку диалоговых систем и инструментов для общения между роботом и человеком с 2015 года. По словам разработчиков, одним из ключевых вопросов в создании продукта, стала возможность подключения различных периферийных устройств и каналов, что позволяет другим приложениям взаимодействовать и обмениваться данными с предложенной диалоговой системой.

О том, что в Перми руководить вузовской лабораторией будет не человек, а робот, URA.RU писало ранее. Машину разработали в компании Promobot. Роботизированного сотрудника создали специально для нужд Пермского политеха.