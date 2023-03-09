В Перми робот будет руководить вузовской лабораторией

В Перми создали робота-заведующего лабораторией Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми руководить вузовской лабораторией будет не человек, а робот. Машину с таким функционалом разработали в компании Promobot. Роботизированного сотрудника создали специально для Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

«Программа разработана нашими инженерами и преподавателями вуза. Согласно учебному плану, часть лабораторных будет происходить без преподавателей — эту роль возьмет на себя робот, рассказывая студентам материал и отвечая на вопросы. Я считаю, что это уникальный опыт обучения: робот-преподаватель будет демонстрировать учебный материал на себе. Он познакомит студентов с шинами данных, сервоприводами и мехатроникой», — рассказал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

Робот расскажет студентам про электронику и мехатронику. В программе предусмотрено 6 лабораторных работ. Сообщается, что студенты познакомятся с управлением роботами, распознаванием лиц, сценариями общения людей и промоботов.

Ранее в Перми создали бота-психолога с искусственным интеллектом, который может общаться на нескольких языках. Также компания-производитель автономных сервисных роботов в Европе, основанная в 2015 году в Перми, представила робота, который будет помогать врачам, лечащим пострадавших в зоне СВО бойцов.