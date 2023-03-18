18 марта 2023
17 марта 2023

В Тюменской области продают копию замка за 80 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Страны европейского союза. Европа. ЕС. архив, испания, замок в горах
В доме есть бассейн с сауной на цокольном этаже Фото:

В деревне Дударева (Тюменской области) продают загородное поместье, которое выполнено по дизайн-проекту. Соответствующее объявление размещено на площадке Avito.

«Продаю дом в Тюменской области, территория которого приводит вас в ощущения сказки. Поместье имеет площадь 535 квадратных метров расположен на участке 43 соток. Цена за два земельных участка — 80 миллионов рублей», — написано в объявлении.

По словам продавца, первый этаж предназначен для семейного времяпровождения и приема гостей. На втором расположены три спальни, две уборные и рабочий кабинет. В цокольном этаже свой собственный бассейн с сауной. На территории дома есть чудесный сад. Так же во дворе построена летняя кухня. Дом граничит с парком, летом приходят в гости белочки.

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В деревне Дударева (Тюменской области) продают загородное поместье, которое выполнено по дизайн-проекту. Соответствующее объявление размещено на площадке Avito. «Продаю дом в Тюменской области, территория которого приводит вас в ощущения сказки. Поместье имеет площадь 535 квадратных метров расположен на участке 43 соток. Цена за два земельных участка — 80 миллионов рублей», — написано в объявлении. По словам продавца, первый этаж предназначен для семейного времяпровождения и приема гостей. На втором расположены три спальни, две уборные и рабочий кабинет. В цокольном этаже свой собственный бассейн с сауной. На территории дома есть чудесный сад. Так же во дворе построена летняя кухня. Дом граничит с парком, летом приходят в гости белочки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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