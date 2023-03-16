В Ноябрьске иномарка наехала на сугроб и перевернулась на крышу
В Ноябрьске (ЯНАО)16 марта автомобиль Audi опрокинулся на крышу. Водитель не справился с управлением и наехал на снежный вал, передает подробности ДТП пресс-служба УМВД по региону.
«16.03.2023 года, около 21 часа 25 минут у дома 28 ул. Советская, г. Ноябрьск, водитель Audi не справился с управлением и допустил наезд на снежный вал с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля травмирован», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала».
Audi перевернулась на крышу
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