16 марта 2023
15 марта 2023

В ЯНАО автомобиль лег на крышу из-за сугробов. Фото

В Ноябрьске иномарка перевернулась, наехав на снежный вал
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, снегопад, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, авария, зима, аварийный знак
В Ноябрьске иномарка наехала на сугроб и перевернулась на крышу Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО)16 марта автомобиль Audi опрокинулся на крышу. Водитель не справился с управлением и наехал на снежный вал, передает подробности ДТП пресс-служба УМВД по региону.

«16.03.2023 года, около 21 часа 25 минут у дома 28 ул. Советская, г. Ноябрьск, водитель Audi не справился с управлением и допустил наезд на снежный вал с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля травмирован», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала».

Audi перевернулась на крышу
Audi перевернулась на крышу
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Ноябрьске (ЯНАО)16 марта автомобиль Audi опрокинулся на крышу. Водитель не справился с управлением и наехал на снежный вал, передает подробности ДТП пресс-служба УМВД по региону. «16.03.2023 года, около 21 часа 25 минут у дома 28 ул. Советская, г. Ноябрьск, водитель Audi не справился с управлением и допустил наезд на снежный вал с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля травмирован», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...