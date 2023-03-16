ФСБ разоблачила курганскую ОПГ, помогавшую мигрантам получать работу

В курганский суд поступило дело ОПГ, помогавшей мигрантам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники курганского УФСБ раскрыли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), помогавшей мигрантам фальсифицировать сдачу экзаменов по русскому языку для получения рабочих патентов. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Курганской области.

«Четверо жителей г. Кургана <…> подыскивали мигрантов, желающих незаконно получить сертификаты. <…> В отношении участников организованной преступной группы УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело по п. „а“ ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции)», — рассказали в службе безопасности. Преступления совершались с мая по сентябрь 2022 года.

Участники группы брали деньги за помощь в прохождении экзаменов иностранцами. По версии следствия, они фальсифицировали документы о прохождении тестов и высылали их в образовательные учреждения. Это помогло 16 мигрантам получить разрешения на работу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области увеличилось число преступлений, совершаемых мигрантами. Также мигрантов стали чаще штрафовать за административные правонарушения.