Челябинская и Курганская области стали лидерам в УрФО по росту преступлений, совершенных мигрантами

Самая сложная в УрФО ситуация с преступлениями, совершенными мигрантами, сложилась в Челябинской и Курганской областях. Об этом 16 февраля на совещании в Челябинске заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает корреспондент URA.RU.
По данным Патрушева, в целом в УрФО количество преступлений, совершенных мигрантами, в 2022 году увеличилось на 45%. Отдельно статистику по Челябинской и Курганской областям он не привел. В числе причин роста числа преступлений Патрушев назвал: недостаточную эффективность профилактической работы с иностранными гражданами, недостатки в работе по их социальной адаптации, уклонение работодателей от оформления трудовых отношений с трудовыми мигрантами.
«Все эти проблемы в целом, влияют на поведение мигрантов, способствуют игнорированию ими установленных правил поведения, и, как следствие, приводят к росту социальной напряженности», — считает секретарь Совета безопасности России.
Патрушев поставил губернаторам регионов УрФО, которые присутствовали на выездном совещании в Челябинске, задачу, чтобы масштабная миграция не должна негативно повлиять на общественно-политическую ситуацию в стране. На этом же совещании Патрушев заявил, что девяти тысячам иностранцев в 2022 году был запрещен въезд на территорию РФ. Из них более 500 из них подозревались в причастности к террористической и экстремистской деятельности.
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