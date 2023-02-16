Челябинская и Курганская области стали лидерам в УрФО по росту преступлений, совершенных мигрантами

16 февраля 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев назвали причины роста преступности среди мигрантов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самая сложная в УрФО ситуация с преступлениями, совершенными мигрантами, сложилась в Челябинской и Курганской областях. Об этом 16 февраля на совещании в Челябинске заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает корреспондент URA.RU. По данным Патрушева, в целом в УрФО количество преступлений, совершенных мигрантами, в 2022 году увеличилось на 45%. Отдельно статистику по Челябинской и Курганской областям он не привел. В числе причин роста числа преступлений Патрушев назвал: недостаточную эффективность профилактической работы с иностранными гражданами, недостатки в работе по их социальной адаптации, уклонение работодателей от оформления трудовых отношений с трудовыми мигрантами. «Все эти проблемы в целом, влияют на поведение мигрантов, способствуют игнорированию ими установленных правил поведения, и, как следствие, приводят к росту социальной напряженности», — считает секретарь Совета безопасности России. Патрушев поставил губернаторам регионов УрФО, которые присутствовали на выездном совещании в Челябинске, задачу, чтобы масштабная миграция не должна негативно повлиять на общественно-политическую ситуацию в стране. На этом же совещании Патрушев заявил, что девяти тысячам иностранцев в 2022 году был запрещен въезд на территорию РФ. Из них более 500 из них подозревались в причастности к террористической и экстремистской деятельности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самая сложная в УрФО ситуация с преступлениями, совершенными мигрантами, сложилась в Челябинской и Курганской областях. Об этом 16 февраля на совещании в Челябинске заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает корреспондент URA.RU. По данным Патрушева, в целом в УрФО количество преступлений, совершенных мигрантами, в 2022 году увеличилось на 45%. Отдельно статистику по Челябинской и Курганской областям он не привел. В числе причин роста числа преступлений Патрушев назвал: недостаточную эффективность профилактической работы с иностранными гражданами, недостатки в работе по их социальной адаптации, уклонение работодателей от оформления трудовых отношений с трудовыми мигрантами. «Все эти проблемы в целом, влияют на поведение мигрантов, способствуют игнорированию ими установленных правил поведения, и, как следствие, приводят к росту социальной напряженности», — считает секретарь Совета безопасности России. Патрушев поставил губернаторам регионов УрФО, которые присутствовали на выездном совещании в Челябинске, задачу, чтобы масштабная миграция не должна негативно повлиять на общественно-политическую ситуацию в стране. На этом же совещании Патрушев заявил, что девяти тысячам иностранцев в 2022 году был запрещен въезд на территорию РФ. Из них более 500 из них подозревались в причастности к террористической и экстремистской деятельности.