Мигрантов в Курганской области стали чаще штрафовать

О правонарушениях, связанных с мигрантами, рассказал Роман Кокорин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за год на четверть выросло число административных правонарушений, которые совершили мигранты. Об этом 21 февраля на брифинге рассказал врио начальника УВМ УМВД РФ по Курганской области Роман Кокорин, передает корреспондент URA.RU.

«В целях контроля за соблюдением иностранными гражданами миграционного законодательства сотрудниками подразделений по вопросам миграции осуществлено 6738 проверочных мероприятия (+24,4%). По результатам выявлено 2249 административных правонарушений (+24,2%)», — рассказал Кокорин.

Кокорин отметил, что в прошлом году было аннулировано 78 разрешений на временное проживание и видов на жительство. В 2022 году было аннулировано 29 таких документов. Также было аннулировано 55 патентов на работу (в 2021 году аннулировали восемь). Помимо этого из региона было выдворено и депортировано 235 мигрантов, что в два раза больше, чем в 2021 году (119).

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что самая сложная ситуация с преступлениями, совершенными мигрантами, сложилась в Челябинской и Курганской областях. В 2022 году количество преступлений, совершенных мигрантами, в УрФО выросло на 45%.