В курганском правительстве усилили пропускной режим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замгубернатора Курганской области — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи придумала способ бороться с опозданиями подчиненных. В правительстве ввели Face ID, рассказывают источники URA.RU, близкие к региональным властям. По их словам, новые правила начали действовать не так давно.

Собеседники агентства уточняют, что сотрудников внесли в специальную базу. «Теперь все курганские чиновники заходят в правительство, как только их опознает камера. Так решили бороться с опозданиями и смотреть, кто к кому приходит», — передают инсайдеры из политического окружения.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в курганском правительстве усилили пропускной режим. Из-за соображений безопасности парковку за зданием правительства огородили сигнальной лентой.