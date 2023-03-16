16 марта 2023

Соратница курганского губернатора ввела новые правила в правительстве. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Итоговое совещание РСПП. Курган, чиновник, правительство, коридор администрации, коридор правительства
В курганском правительстве усилили пропускной режим Фото:

Замгубернатора Курганской области — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи придумала способ бороться с опозданиями подчиненных. В правительстве ввели Face ID, рассказывают источники URA.RU, близкие к региональным властям. По их словам, новые правила начали действовать не так давно.

Собеседники агентства уточняют, что сотрудников внесли в специальную базу. «Теперь все курганские чиновники заходят в правительство, как только их опознает камера. Так решили бороться с опозданиями и смотреть, кто к кому приходит», — передают инсайдеры из политического окружения.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в курганском правительстве усилили пропускной режим. Из-за соображений безопасности парковку за зданием правительства огородили сигнальной лентой.

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Замгубернатора Курганской области — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи придумала способ бороться с опозданиями подчиненных. В правительстве ввели Face ID, рассказывают источники URA.RU, близкие к региональным властям. По их словам, новые правила начали действовать не так давно. Собеседники агентства уточняют, что сотрудников внесли в специальную базу. «Теперь все курганские чиновники заходят в правительство, как только их опознает камера. Так решили бороться с опозданиями и смотреть, кто к кому приходит», — передают инсайдеры из политического окружения. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в курганском правительстве усилили пропускной режим. Из-за соображений безопасности парковку за зданием правительства огородили сигнальной лентой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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