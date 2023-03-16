16 марта 2023

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* попросил «ВКонтакте» заблокировать все аккаунты со своим именем. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Ройзман в отделе полиции №7 Октябрьского района города Екатеринбурга, ройзман евгений
Евгений Ройзман подписал заявление к администрации «ВКонтакте» утром 17 марта Фото:

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом), арестованный на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики, подписал заявление, в котором попросил администрацию соцсети «ВКонтакте» заблокировать все аккаунты со своим именем. Об этом сообщил источник, знакомый с документами экс-политика.

«Прошу заблокировать все аккаунты, имеющие наименование „Ройзман Евгений Вадимович“ в социальной сети „ВКонтакте“», — сообщил источник telegram-каналу «Не для протокола», в котором ранее сообщали детали дела экс-политика. Соответствующее заявление подписано утром 17 марта.

URA.RU не удалось дозвониться до адвоката Владислава Идамжапова. Редакция готова предоставить защите возможность высказаться.

Ройзман был задержан по подозрению в демонстрацию экстремистской символики. Как поясняли полицейские. Поводом стала публикация в группе «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте», где было размещено видео с экстремистским логотипом. Суд признал Ройзмана виновным и отправил под арест на 14 суток. Сам экс-политик подчеркнул, что никогда не вел аккаунты в соцсети «ВКонтакте», и направил апелляцию на решение суда.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом), арестованный на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики, подписал заявление, в котором попросил администрацию соцсети «ВКонтакте» заблокировать все аккаунты со своим именем. Об этом сообщил источник, знакомый с документами экс-политика. «Прошу заблокировать все аккаунты, имеющие наименование „Ройзман Евгений Вадимович“ в социальной сети „ВКонтакте“», — сообщил источник telegram-каналу «Не для протокола», в котором ранее сообщали детали дела экс-политика. Соответствующее заявление подписано утром 17 марта. URA.RU не удалось дозвониться до адвоката Владислава Идамжапова. Редакция готова предоставить защите возможность высказаться. Ройзман был задержан по подозрению в демонстрацию экстремистской символики. Как поясняли полицейские. Поводом стала публикация в группе «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте», где было размещено видео с экстремистским логотипом. Суд признал Ройзмана виновным и отправил под арест на 14 суток. Сам экс-политик подчеркнул, что никогда не вел аккаунты в соцсети «ВКонтакте», и направил апелляцию на решение суда. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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