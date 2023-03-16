Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* попросил «ВКонтакте» заблокировать все аккаунты со своим именем. Скрин

17 марта 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Евгений Ройзман подписал заявление к администрации «ВКонтакте» утром 17 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом), арестованный на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики, подписал заявление, в котором попросил администрацию соцсети «ВКонтакте» заблокировать все аккаунты со своим именем. Об этом сообщил источник, знакомый с документами экс-политика. «Прошу заблокировать все аккаунты, имеющие наименование „Ройзман Евгений Вадимович“ в социальной сети „ВКонтакте“», — сообщил источник telegram-каналу «Не для протокола», в котором ранее сообщали детали дела экс-политика. Соответствующее заявление подписано утром 17 марта. URA.RU не удалось дозвониться до адвоката Владислава Идамжапова. Редакция готова предоставить защите возможность высказаться. Ройзман был задержан по подозрению в демонстрацию экстремистской символики. Как поясняли полицейские. Поводом стала публикация в группе «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте», где было размещено видео с экстремистским логотипом. Суд признал Ройзмана виновным и отправил под арест на 14 суток. Сам экс-политик подчеркнул, что никогда не вел аккаунты в соцсети «ВКонтакте», и направил апелляцию на решение суда. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов Скрин: telegram-канал «Не для протокола»

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом), арестованный на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики, подписал заявление, в котором попросил администрацию соцсети «ВКонтакте» заблокировать все аккаунты со своим именем. Об этом сообщил источник, знакомый с документами экс-политика. «Прошу заблокировать все аккаунты, имеющие наименование „Ройзман Евгений Вадимович“ в социальной сети „ВКонтакте“», — сообщил источник telegram-каналу «Не для протокола», в котором ранее сообщали детали дела экс-политика. Соответствующее заявление подписано утром 17 марта. URA.RU не удалось дозвониться до адвоката Владислава Идамжапова. Редакция готова предоставить защите возможность высказаться. Ройзман был задержан по подозрению в демонстрацию экстремистской символики. Как поясняли полицейские. Поводом стала публикация в группе «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте», где было размещено видео с экстремистским логотипом. Суд признал Ройзмана виновным и отправил под арест на 14 суток. Сам экс-политик подчеркнул, что никогда не вел аккаунты в соцсети «ВКонтакте», и направил апелляцию на решение суда. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.