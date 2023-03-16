Крупнейший пермский производитель хлеба резко увеличил чистую прибыль

Пермское АО «Покровский хлеб» в 2022 году увеличило чистую прибыль на 100 млн рублей

17 марта 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

В 2022 году предприятие улучшило финансовые показатели Фото: Анна Майорова © URA.RU Акционерное общество «Покровский хлеб», которое является крупнейшим в Пермском крае предприятием по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, улучшило финансовые показатели. Согласно бухгалтерской отчетности, опубликованной в сервисе «Интерфакс-ЦРКИ», в 2022 году компания увеличила чистую прибыль более чем на 100 миллионов рублей. «Отчет о финансовых результатах АО „Покровский хлеб“ за 2022 год. Выручка — 3,5 млрд рублей, чистая прибыль — 400 млн рублей», — сообщается в документе. Годом ранее предприятие зафиксировало выручку в 2,7 млрд рублей. Чистая прибыль за 2021 год составляла около 300 млн рублей. АО «Покровский хлеб» выпускает хлебобулочные и кондитерские изделия, являясь крупнейшим производителем хлебной продукции в Пермском крае. В состав предприятия входят три завода, расположенных на различных производственных площадках. Ранее URA.RU рассказывало, что компания набирает сотрудников, предлагая заработную плату в 35 тысяч рублей.

Акционерное общество «Покровский хлеб», которое является крупнейшим в Пермском крае предприятием по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, улучшило финансовые показатели. Согласно бухгалтерской отчетности, опубликованной в сервисе «Интерфакс-ЦРКИ», в 2022 году компания увеличила чистую прибыль более чем на 100 миллионов рублей. «Отчет о финансовых результатах АО „Покровский хлеб“ за 2022 год. Выручка — 3,5 млрд рублей, чистая прибыль — 400 млн рублей», — сообщается в документе. Годом ранее предприятие зафиксировало выручку в 2,7 млрд рублей. Чистая прибыль за 2021 год составляла около 300 млн рублей. АО «Покровский хлеб» выпускает хлебобулочные и кондитерские изделия, являясь крупнейшим производителем хлебной продукции в Пермском крае. В состав предприятия входят три завода, расположенных на различных производственных площадках. Ранее URA.RU рассказывало, что компания набирает сотрудников, предлагая заработную плату в 35 тысяч рублей.