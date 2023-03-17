Минобороны РФ наградило пилотов, сбивших американский беспилотник

17 марта 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу представил к госнаграде российских летчиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу наградил летчиков Су-27, которые предотвратили нарушение границ над Черным морем, сбив американский беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом сообщили в Министерстве обороны. «Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции», — заявили в Минобороны РФ . Информация опубликована в официальном telegram-канале ведомства. MQ-9 Reaper упал над Черным морем 14 марта. В США признали, что он собирал разведданные. Упавший БПЛА нашли рядом с Севастополем, передает «Национальная служба новостей». Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США не будут соблюдать ограничения в воздушном пространстве над Черным морем, которая РФ ввела из-за конфликта на Украине, передает RT. Американский телеканал CNN сообщил, что теперь Вашингтон опасается запускать новые беспилотники вблизи РФ из-за угрозы эскалации.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу наградил летчиков Су-27, которые предотвратили нарушение границ над Черным морем, сбив американский беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом сообщили в Министерстве обороны. «Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции», — заявили в Минобороны РФ. Информация опубликована в официальном telegram-канале ведомства. MQ-9 Reaper упал над Черным морем 14 марта. В США признали, что он собирал разведданные. Упавший БПЛА нашли рядом с Севастополем, передает «Национальная служба новостей». Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США не будут соблюдать ограничения в воздушном пространстве над Черным морем, которая РФ ввела из-за конфликта на Украине, передает RT. Американский телеканал CNN сообщил, что теперь Вашингтон опасается запускать новые беспилотники вблизи РФ из-за угрозы эскалации.