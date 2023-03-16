Тюменцы требуют уволить из правительства топ-чиновника

Создана петиция об увольнении директора департамента здравоохранения Тюменской области Натальи Логиновой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени требуют уволить директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталью Логинову. Соответствующая петиция была опубликована на официальном сайте глобальной платформы для общественных кампаний change.org.

«С каждым годом состояние тюменского здравоохранения становится все более удручающим, что особо ярко контрастирует с регулярными позитивными отчетами профильного областного департамента, и, в целом, с представлением о нашем регионе как о благополучном. Ситуация начала ухудшаться с приходом в 2020 году на должность главы ведомства Натальи Логиновой», — указано в петиции, опубликованной на сайте глобальной платформы для общественных кампаний.

Среди проблем, существующих в сфере здравоохранения Тюменской области, авторы документа указали очереди в поликлиниках, нехватку медперсонала и состояние медучреждений. На момент публикации заметки, петицию об увольнении Логиновой подписали 9 человек.

По словам источника агентства, близкого к сфере здравоохранения, претензии авторов петиции основаны на публикациях в СМИ. «У руководства области к Логиновой нет претензий. Со своими обязанностями она справляется. Здравоохранение — это, в принципе, проблемная сфера, к которой всегда были и будут некие претензии. При этом, наш регион, на фоне других субъектов РФ, выглядит более, чем достойно. В сельской местности открываются современные ФАПы. В области успешно прошла вакцинальная кампания по созданию коллективного иммунитета, и т. д. К слову, Логинова лично проводит проверки медучреждений, а не отправляет туда своих замов. Это тоже аргумент», — пояснил инсайдер агентства на условиях анонимности.

В региональный департамент здравоохранения Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.