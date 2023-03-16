16 марта 2023

В ХМАО семь тысяч жителей получили травмы на улицах

© Служба новостей «URA.RU»
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Травмпункт. Пермь, травмпункт
Жители ХМАО попадают в травмпункт из-за голодеда Фото:

В ХМАО за первый квартал 2023 года почти семь тысяч жителей получили травмы на улицах. Губернатор округа Наталья Комарова сообщила об этом во время прямого эфира «Весна в Югре» в социальной сети «Вконтакте».

«По данным департамента здравоохранения, зафиксировано почти семь тысяч случаев травмирования людей на улицах. Ответственность остается за соответствующими структурами», — отметила Комарова.

Губернатор отметила, что, кроме травм, в округе зафиксированы и другие нарушения. Более 4,5 тысяч жителей пожаловались на проблемы с вывозом снега. Больше всего жалоб в Нефтеюганске, Сургуте и Нижневартовске.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте более 300 жителей получили травмы из-за гололеда. По данным медиков, врачи принимают по таких 100 пациентов в сутки.

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В ХМАО за первый квартал 2023 года почти семь тысяч жителей получили травмы на улицах. Губернатор округа Наталья Комарова сообщила об этом во время прямого эфира «Весна в Югре» в социальной сети «Вконтакте». «По данным департамента здравоохранения, зафиксировано почти семь тысяч случаев травмирования людей на улицах. Ответственность остается за соответствующими структурами», — отметила Комарова. Губернатор отметила, что, кроме травм, в округе зафиксированы и другие нарушения. Более 4,5 тысяч жителей пожаловались на проблемы с вывозом снега. Больше всего жалоб в Нефтеюганске, Сургуте и Нижневартовске. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте более 300 жителей получили травмы из-за гололеда. По данным медиков, врачи принимают по таких 100 пациентов в сутки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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