В ХМАО семь тысяч жителей получили травмы на улицах

Жители ХМАО попадают в травмпункт из-за голодеда Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В ХМАО за первый квартал 2023 года почти семь тысяч жителей получили травмы на улицах. Губернатор округа Наталья Комарова сообщила об этом во время прямого эфира «Весна в Югре» в социальной сети «Вконтакте».

«По данным департамента здравоохранения, зафиксировано почти семь тысяч случаев травмирования людей на улицах. Ответственность остается за соответствующими структурами», — отметила Комарова.

Губернатор отметила, что, кроме травм, в округе зафиксированы и другие нарушения. Более 4,5 тысяч жителей пожаловались на проблемы с вывозом снега. Больше всего жалоб в Нефтеюганске, Сургуте и Нижневартовске.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте более 300 жителей получили травмы из-за гололеда. По данным медиков, врачи принимают по таких 100 пациентов в сутки.