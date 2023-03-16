16 марта 2023

За пьяное ДТП с пострадавшими пермский таксист отделался лишением прав

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
Машину придется на год оставить на стоянке Фото:

В Соликамске Пермского края пьяный таксист попал в аварию, в которой пострадали два его пассажира. Как рассказали в местном суде, в наказание водителя лишили прав на управление автомобилем.

«Гражданин П., подрабатывая в такси, будучи в состоянии алкогольного опьянения, принял заказ у потерпевших. Управляя автомобилем, допустил съезд на правую обочину, с последующим опрокидыванием на левый бок. В результате ДТП пострадали два пассажира», — говорится на сайте Соликамского городского суда.

Травмы пассажиров оценили как легкие. Сам водитель вину признал и раскаялся. Судья наказал его лишением прав на один год.

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В Соликамске Пермского края пьяный таксист попал в аварию, в которой пострадали два его пассажира. Как рассказали в местном суде, в наказание водителя лишили прав на управление автомобилем. «Гражданин П., подрабатывая в такси, будучи в состоянии алкогольного опьянения, принял заказ у потерпевших. Управляя автомобилем, допустил съезд на правую обочину, с последующим опрокидыванием на левый бок. В результате ДТП пострадали два пассажира», — говорится на сайте Соликамского городского суда. Травмы пассажиров оценили как легкие. Сам водитель вину признал и раскаялся. Судья наказал его лишением прав на один год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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