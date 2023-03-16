За пьяное ДТП с пострадавшими пермский таксист отделался лишением прав

17 марта 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Машину придется на год оставить на стоянке Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Соликамске Пермского края пьяный таксист попал в аварию, в которой пострадали два его пассажира. Как рассказали в местном суде, в наказание водителя лишили прав на управление автомобилем. «Гражданин П., подрабатывая в такси, будучи в состоянии алкогольного опьянения, принял заказ у потерпевших. Управляя автомобилем, допустил съезд на правую обочину, с последующим опрокидыванием на левый бок. В результате ДТП пострадали два пассажира», — говорится на сайте Соликамского городского суда. Травмы пассажиров оценили как легкие. Сам водитель вину признал и раскаялся. Судья наказал его лишением прав на один год.

В Соликамске Пермского края пьяный таксист попал в аварию, в которой пострадали два его пассажира. Как рассказали в местном суде, в наказание водителя лишили прав на управление автомобилем. «Гражданин П., подрабатывая в такси, будучи в состоянии алкогольного опьянения, принял заказ у потерпевших. Управляя автомобилем, допустил съезд на правую обочину, с последующим опрокидыванием на левый бок. В результате ДТП пострадали два пассажира», — говорится на сайте Соликамского городского суда. Травмы пассажиров оценили как легкие. Сам водитель вину признал и раскаялся. Судья наказал его лишением прав на один год.