За пьяное ДТП с пострадавшими пермский таксист отделался лишением прав

Машину придется на год оставить на стоянке
В Соликамске Пермского края пьяный таксист попал в аварию, в которой пострадали два его пассажира. Как рассказали в местном суде, в наказание водителя лишили прав на управление автомобилем.
«Гражданин П., подрабатывая в такси, будучи в состоянии алкогольного опьянения, принял заказ у потерпевших. Управляя автомобилем, допустил съезд на правую обочину, с последующим опрокидыванием на левый бок. В результате ДТП пострадали два пассажира», — говорится на сайте Соликамского городского суда.
Травмы пассажиров оценили как легкие. Сам водитель вину признал и раскаялся. Судья наказал его лишением прав на один год.
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