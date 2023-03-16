В Тюмени ребенок получит сотни тысяч рублей за травму на отдыхе

17 марта 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Несовершеннолетний получил травму живота, катаясь с водяной горки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменский центр семейного отдыха и досуга заплатит родителям семилетнего ребенка компенсацию за травму, полученную несовершеннолетним на их территории. Об этом в своем telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области. «На территории центра семилетний ребенок, скатываясь с водяной горки, получил рваную рану живота от крепления, соединяющего части конструкции горки. Мальчик был госпитализирован, в последующем проходил амбулаторное лечение», — говорится в сообщении. Рассмотрев иск от родителей ребенка, суд решил удовлетворить их требования. Центру семейного отдыха и досуга предстоит заплатить пострадавшей стороне компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей. Ранее URA.RU рассказало о компенсации, которую за причиненный ребенку вред заплатят власти Тюмени. Подросток получил травму, катаясь на самокате в скейт-парке.

Тюменский центр семейного отдыха и досуга заплатит родителям семилетнего ребенка компенсацию за травму, полученную несовершеннолетним на их территории. Об этом в своем telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области. «На территории центра семилетний ребенок, скатываясь с водяной горки, получил рваную рану живота от крепления, соединяющего части конструкции горки. Мальчик был госпитализирован, в последующем проходил амбулаторное лечение», — говорится в сообщении. Рассмотрев иск от родителей ребенка, суд решил удовлетворить их требования. Центру семейного отдыха и досуга предстоит заплатить пострадавшей стороне компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей. Ранее URA.RU рассказало о компенсации, которую за причиненный ребенку вред заплатят власти Тюмени. Подросток получил травму, катаясь на самокате в скейт-парке.