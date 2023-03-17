Пушилин: российские силы углубляются в промзону Бахмута

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Денис Пушилин на встрече с журналистами в посольстве ДНР. Москва, пушилин денис
ВС РФ продвигаются к центру Бахмута, заявил Денис Пушилин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) планомерно продвигаются по промышленной зоне Бахмута (Артемовска), приближаясь тем самым к достижению цели по освобождению города. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Российские силы планомерно продвигаются к освобождению Бахмута. Военные ВС РФ закрепились в зданиях завода „Востокмаш“ и продвигаются далее в глубину промзоны города», — передает слова Пушилина ТАСС. Также он добавил, что, выдавливая украинских боевиков из северной и южной части города, ВС РФ продвигаются к центру города. Российские силы успешно предотвратили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к попыткам вывода некоторых частей из Бахмута, заключил Пушилин.

Ранее западные СМИ сообщали, что в Бахмуте рухнул оборонительный рубеж ВСУ. Это позволило российской армии войти в промышленную зону, которая находится в северной части города. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что потеря Бахмута поставит под угрозу контроль Украины над другими городами, передает RT.

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Вооруженные силы России (ВС РФ) планомерно продвигаются по промышленной зоне Бахмута (Артемовска), приближаясь тем самым к достижению цели по освобождению города. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Российские силы планомерно продвигаются к освобождению Бахмута. Военные ВС РФ закрепились в зданиях завода „Востокмаш“ и продвигаются далее в глубину промзоны города», — передает слова Пушилина ТАСС. Также он добавил, что, выдавливая украинских боевиков из северной и южной части города, ВС РФ продвигаются к центру города. Российские силы успешно предотвратили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к попыткам вывода некоторых частей из Бахмута, заключил Пушилин. Ранее западные СМИ сообщали, что в Бахмуте рухнул оборонительный рубеж ВСУ. Это позволило российской армии войти в промышленную зону, которая находится в северной части города. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что потеря Бахмута поставит под угрозу контроль Украины над другими городами, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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