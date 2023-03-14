На Западе заявили о крушении ключевого укрепления ВСУ в Бахмуте

Корреспондент Bild Репке: в Бахмуте рухнул очередной рубеж обороны ВСУ

14 марта 2023 в 23:47 Размер текста - 17 +

Система укреплений была последней надеждой ВСУ на создание линии обороны, заявил Юлиан Репке Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Бахмуте (Артемовск) рухнул очередной украинский рубеж обороны и российские войска вошли в северный промышленный квартал города. Об этом заявил корреспондент газеты Bild Юлиан Репке, отметив, что система укреплений была последней надеждой ВСУ на создание прочной линии внутри населенного пункта. «Очередной украинский рубеж обороны в Бахмуте рухнул, и российские силы <…> вошли в северный промышленный квартал. Группа Вагнера находится на заводе „Востокмаш“, где в декабре президент Украины Владимир Зеленский чествовал украинские войска, оборонявшие Бахмут. Система укреплений была последней надеждой ВСУ на создание прочной линии внутри города», — написал он в Twitter. Репке отметил, что теперь обороны ВСУ в Бахмуте нет и войска РФ могут свободно двигаться вперед. Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ. Активные боевые действия на территории города начались с августа прошлого года. Обороняя город, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек, заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Несмотря на это, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать город Артемовск. США выразили обеспокоенность тем, что президент Украины Владимир Зеленский пока отвергает рекомендации своего генштаба уйти из Бахмута, несмотря на то, что город не играет стратегической роли в военном конфликте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Бахмуте (Артемовск) рухнул очередной украинский рубеж обороны и российские войска вошли в северный промышленный квартал города. Об этом заявил корреспондент газеты Bild Юлиан Репке, отметив, что система укреплений была последней надеждой ВСУ на создание прочной линии внутри населенного пункта. «Очередной украинский рубеж обороны в Бахмуте рухнул, и российские силы <…> вошли в северный промышленный квартал. Группа Вагнера находится на заводе „Востокмаш“, где в декабре президент Украины Владимир Зеленский чествовал украинские войска, оборонявшие Бахмут. Система укреплений была последней надеждой ВСУ на создание прочной линии внутри города», — написал он в Twitter. Репке отметил, что теперь обороны ВСУ в Бахмуте нет и войска РФ могут свободно двигаться вперед. Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ. Активные боевые действия на территории города начались с августа прошлого года. Обороняя город, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек, заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Несмотря на это, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать город Артемовск. США выразили обеспокоенность тем, что президент Украины Владимир Зеленский пока отвергает рекомендации своего генштаба уйти из Бахмута, несмотря на то, что город не играет стратегической роли в военном конфликте.